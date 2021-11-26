ДАНДАМАЕВ МАГОМЕД АБДУЛКАДЫРОВИЧ

ДАНДАМАЕВ МАГОМЕД АБДУЛКАДЫРОВИЧ - российский историк древнего Ближнего Востока, ассириолог, иранист .

Член-корреспондент РАН (1997). По­сле окон­ча­ния Ле­нинградского государственного пе­да­го­ги­че­ско­го институ­та (1952), про­ра­бо­тав два го­да учи­те­лем ис­то­рии в Да­ге­ста­не, по­сту­пил в 1954 году в ас­пи­ран­ту­ру Института ис­то­рии АН СССР в Мо­ск­ве. С 1958 года в Ле­нин­гра­де, на­учный со­труд­ник Ле­нинградского от­де­ле­ния Института ис­то­рии (с 1959 года). Доктор ис­то­рических на­ук (1975), заведующий сек­то­ром Древ­не­го Вос­то­ка санкт-пе­тербургского фи­лиа­ла Института вос­то­ко­ве­де­ния РАН (1978-1998 годы), главный на­учный со­труд­ник (1998).

Ав­тор около 400 на­учных ра­бот, в том числе 7 мо­но­гра­фий, пе­ре­ве­дён­ных на многие иностранные язы­ки: «Иран при пер­вых Ахе­ме­ни­дах» (1963), «Раб­ст­во в Ва­ви­ло­нии в VII-IV веках до н. э.» (1974), «Куль­ту­ра и эко­но­ми­ка древ­не­го Ира­на» (1980, совместно с В.Г. Лу­ко­ни­ным), «Ва­ви­лон­ские пис­цы» (1983), «По­ли­ти­че­ская и эко­но­ми­че­ская ис­то­рия древ­не­го Ира­на» (1982, на персидском языке), «По­ли­ти­че­ская ис­то­рия Ахе­ме­нид­ской дер­жа­вы» (1985), «Irani­ans in Achaemenid Babylonia» (1992), в ко­то­рых да­на це­ло­ст­ная кар­ти­на эко­но­мического ук­ла­да, об­щественного уст­рой­ст­ва, со­ци­аль­ных ин­сти­ту­тов, по­ли­тической ис­то­рии и куль­ту­ры стран Ближ­не­го Вос­то­ка в 1-м тысячелетии до н. э. Дандамаевым ис­сле­до­ва­ны несколько де­сят­ков ты­сяч кли­но­пис­ных до­ку­мен­тов из ва­ви­лон­ских ар­хи­вов.

Заместитель главного ре­дак­то­ра журнала « Вест­ник древ­ней ис­то­рии », член ред­со­ве­тов мно­го­том­ной «Encyclopaedia Iranica» (США) и журнала «Iranica Antiqua» (Бель­гия).

Пре­мия имени Р. Гирш­ма­на, при­су­ж­дае­мая Французской ака­де­ми­ей над­пи­сей и изящ­ной сло­вес­но­сти за вы­даю­щий­ся вклад в нау­ку (Па­риж, 1978), Государственная премия СССР (1987).