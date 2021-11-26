ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Дагестанский Государственный объединенный исторический и архитектурный музей имени А. Тахо-Годи.

В 1913 году в Дагестанской области был открыт первый за всю дореволюционную историю музей. Идея его создания принадлежала русскому врачу И.С. Костемеревскому.

Замечательный представитель русской интеллигенции, много сделавший для охраны здоровья и подъёма культурного уровня горцев, И.С. Костемеревский мечтал об открытии музея, где можно было бы сосредоточить лучшие образцы изделий дагестанских мастеров и другие материалы по истории и культуре края. В 1891 году он завещал на эти цели значительную часть своих сбережений.

Однако, лишь спустя 22 года, когда средства, оставленные Костемеревским, за счёт процентов увеличились почти вдвое, было решено открыть музей. В фондах музея представлена этнографическая коллекция, а также коллекция огнестрельного и холодного оружия (русского, европейского, восточного и местного производства).

Иллюстрации:

Дагестанский Государственный объединенный исторический и архитектурный музей имени А. Тахо-Годи.