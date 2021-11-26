ЦЫГАНОВА Ирина Викторовна

Родилась в 1961 г. Окончила Омский государственный педагогический институт им. А.М. Горького в 1983 г.

Кандидатская диссертация : Политика Англии в отношении Японии в 1901-1905 гг. (Томский государственный университет им. В.В. Куйбышева, 1989).

Работала доцентом кафедры всеобщей истории всеобщей истории Тобольского государственного педагогического института им. Д.И. Менделеева.

Кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой всеобщей истории, социологии и политологии Факультета истории, философии и права Омского государственного педагогического университета.

Заместитель декана Факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Институт непрерывного профессионального образования.

Область интересов : Внешняя политика Великобритании во второй половине XIX начале XX вв.

Сочинения: Позиция Великобритании в ходе русско-японской войны 1904-1905 гг.// Проблемы истории России и западноевропейских стран: Межвузовский сб. науч. тр. (отв. ред. Я.Г. Солодкин). Нижневартовск 1997;

Подготовка и заключение англо-японского союзного договора 1902 г. // Проблемы истории и философии: Межвузовский сб. науч. тр. Тобольск, 2001;

Лорд Солсбери и заключение англо-японского союзного договора 1902 г. // Tmagines mundi: Альманах исследований всеобщей истории XVI-XXвв. Альбионика. Вып. 2. Екатеринбург, 2003;

Великобритания и Портсмутский мир 1905 года // Вестник Тобольского ГПИ. № 3. 2004;

К вопросу о развитии англо-японских отношений во II половине XIXв. // Там же. № 4. 2004.