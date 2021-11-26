ЦЫГАНОВ Владилен Александрович

Родился в 1934 г. В 1952 г. поступил на исторический факультет МГУ в группу, где изучался индонезийский язык, но окончил в 1959 г. уже Институт восточных языков при МГУ (ныне Институт стран Азии и Африки).

В 1965 г Владилен Александрович защитил кандидатскую диссертацию и стал преподавать в Института восточных языков современную историю Индонезии (впоследствии ещё и историю Малайзии) — с перерывами в 1967—1971 и в 1973—1976, когда он возглавлял Бюро Агентства политических новостей в Джакарте, где широко общался с представителями различных кругов индонезийского общества.

Доцент (с 1980 г.), а затем профессор (с 2000 г.) кафедры истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. В 1986—1989 занимал должность заместителя директора Института стран Азии и Африки МГУ. Докторскую диссертацию защитил в 1996 г. С этого же года стал одновременно преподавать и в Институте практического востоковедения.

Был первым вице-президентом Общества дружбы с Индонезией. Член Общества «Нусантара» со времени его создания.

Заместитель главного редактора журнала Вестник Московского университета. Серия востоковедения (1977-1989).

Область интересов : История Индонезии, Малайзии, Филиппин.

Сочинения : Национально-революционные партии Индонезии: 1927—1942. М.: Изд-во «Наука», Глав. ред. восточной лит-ры, 1969.

История Индонезии. Ч.1: учебник для студентов вузов по специальности «История». М.: Издательство МГУ, 1992. (совместно с Д. В. Деопиком , Г. Г. Бандиленко и Е. И. Гневушевой ).

История Индонезии. Ч.2: учебник для студентов вузов по специальности «История». М.: Издательство МГУ, 1993.

История Малайзии, ХХ век. М.: Институт востоковедения РАН, 2010. (совместно с В. А. Тюриным).