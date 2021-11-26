ЦВЕТКОВА, Анастасия Николаевна

Музыковед, педагог, архивист.

Окончила теоретико-композиторское отделение Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова (1999–2003), музыковедческий факультет Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (2003–2008).

В Музыкальном лицее Комитета по культуре Санкт-Петербурга : преподаватель (с 2004) теоретических дисциплин (сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература).

В Хоровом училище (техникуме) имени М. И. Глинки : преподаватель гармонии (2009–2014). Подготовила выпуски 2010 , 2011 и 2013 гг.

В Санкт-Петербургской консерватории : помощник проректора по научной работе (2008–2013), архивист (2013–2014), зав. Архивом (с 2014).

Круг научных интересов: отечественная музыкальная культура рубежа XIX–XX веков, гармонические системы различных музыкальных стилей, теоретические и композиторские школы и история Санкт-Петербургской консерватории.

Автор публикаций о творчестве Н. А. Римского-Корсакова , М. О. Штейнберга , биографических статей о профессорах и преподавателях Санкт-Петербургской консерватории, критических заметок. Работы опубликованы в научных музыкальных изданиях Санкт-Петербургской консерватории: «Musicus» (Музыкальный), «Opera Musicologica» («Музыковедческие труды»); в сборниках: «Н. А. Римский-Корсаков: Исследования и материалы» (СПбГК. 2009), «Жизнь религии в музыке» (СПбГК. Вып. 4, 2010) и др.

Участник международных конференций «Музыкальная культура глазами молодых ученых» (2009, 2013, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена ), «Н. А. Римский-Корсаков и его наследие в исторической перспективе» (2010, Мемориальный музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова ).

Автор выставки «Военно-морской факультет при Ленинградской консерватории в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (СПбГК, 2015); материалы опубликованы на сайте «Адмиралтейский оркестр» — «Военно-Морской факультет при Ленинградской консерватории в годы войны» .

Основные сочинения:

Учебное пособие:

Бершадская Т. С., Титова Е. В., Цветкова А. Н. Модуляционная прелюдия в курсе гармонии: Методические советы к написанию, формы практических заданий, музыкальные образцы: уч. пособие. СПб., 2013. 72 с.

Статьи:

«Земля и небо» — неосуществленный замысел Н. А. Римского-Корсакова // Musicus. 2008. № 4 (13). С. 19–24 ;

Либретто неосуществленной оперы Н. А. Римского-Корсакова «Земля и небо» // Н. А. Римский-Корсаков. Исследования и материалы. СПб., 2009. С. 38–51;

М. О. Штейнберг в работе над эскизами Н. А. Римского-Корсакова к опере «Земля и небо» // Н. А. Римский-Корсаков и его наследие в исторической перспективе: материалы международной музыковедческой конференции 19–22 марта 2010 года. СПб., 2010. С. 130–139;

Из личного дела М. О. Штейнберга // Opera musicologica. 2010. № 2 (4). С. 71–92 ;

О презентации новой книги С. М. Слонимского // Musicus. 2013. № 1 (33). С. 44–45 ;

Профессор композиции М. О. Штейнберг и его ученики: страницы истории Петербургской консерватории // Музыкальная культура глазами молодых ученых: сб. науч. трудов. Вып. 8. СПб., 2013. С. 207–215;

Максимилиан Штейнберг: Метаморфозы судьбы // Консерватория. 2013. № 1. С. 4 ;

Архив Гладковского // Консерватория. 2014. № 3–4. С. 4 ;

Им исполнилось бы 100 лет: заметки о профессорах и преподавателях Петербургской консерватории // Musicus. 2014. № 4 (40). С. 7–11 ;

К 100-летию Арвида Янсонса (1914–1984) // Musicus. 2014. № 3 (39). С. 8–14 ;

Консерватория в преддверии Победы: по архивным документам 1944–45 гг. // Musicus. 2015. № 2 (42). С. 11–13 (в соавт. с Д. Варуль);

Военно-морской факультет консерватории в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов // Musicus. 2015. № 2 (42). С. 62–63 .

Автор статьи: А. Н. Цветкова