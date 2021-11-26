ЧУДИНОВ Александр Викторович

Родился 04.01.1961. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института в 1984 г.

Кандидатская диссертация : Общественно-политические взгляды Дж. Макинтоша и Великая французская революция (1988).

Докторская диссертация : Размышления англичан о Французской революции: Э. Берк, Дж. Макинтош, Ч. Годвин (1997).

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, Руководитель лаборатории «Мир в эпоху Французской революции и Наполеоновских войн» Института всеобщей истории РАН .

Директор Российско-французского учебно-научного центра исторической антропологии им. М. Блока Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета.

Главный редактор международного издания "Французский ежегодник". Член редколлегии журнала Annales historiques de la Révolution française

Область интересов : Французская революция XVIII века. Старый порядок во Франции. Русско-французские связи в XVIII в.

Сочинения: Политическая справедливость Уильяма Годвина. М.: Знание, 1990. 64 с.

У истоков революционного утопизма. М.: Знание, 1991. 64 с.

Эгалитаристские памфлеты в Англии середины XVIII в. / Вст. ст., перевод с англ., комментарий. М.: Наука, 1992. 368 с.

Кутон Ж. Избранные произведения. 1793—1794. / Вст. ст., перевод с франц., комментарий. М.: Наука, 1994. 334 с. (в соавторстве).

Размышления англичан о Французской революции: Э. Бёрк, Дж. Макинтош, У. Годвин. М.: Памятники исторической мысли, 1996. 301 с.

Утопии века Просвещения. М.: ИВИ, 2000. 90 с.

Gilbert Romme. Correspondance / Édition établie par A.-M. Bourdin, Ph. Bourdin, J. Ehrard, H. Rol-Tanguy et A. Tchoudinov. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2006 — Vol. 1. T. 1: 1774—1776. 350 p.; T. 2: 1777—1779. 376 p.; 2013 — T. 3: 1774—1779. 124 p.; 2014 - Vol. 2: 1779-1786. T. 1. 606 p.; T. 2. 579 p. (в соавторстве)

Французская революция: история и мифы. М.: Наука, 2007. 310 с.

Жильбер Ромм и Павел Строганов: История необычного союза. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 344 с.

История для гуманитарных направлений: учебник для студ. учреждений высшего образования. М.: Издательский центр «Академия», 2015. 352 с. (в соавторстве).