ЧЕРНИЕНКО Ирина Борисовна

Родилась 27.07.1973. Окончила Удмуртский государственный университет в 1995 г.

Кандидатская диссертация : Германия на рубеже XV-XVI вв.: эпоха и ее видение в творчестве Альбрехта Дюрера (Пермский государственный университет, 2004).

Кандидат исторических наук, доцент. Работала на кафедре истории и политологии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии.

Область интересов : История и культура позднесредневековой Германии и немецкого Возрождения, история немецкого гуманизма и Реформации.

Сочинения: Художник и его время (на примере Альбрехта Дюрера) // Вестник Удмуртского ун-та. Специальный выпуск. Ижевск, 1998;

Тема Фортуны в творчестве Альбрехта Дюрера // Феодальное общество: идеология, политика, культура. Тезисы докладов III Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. М., 2002;

Мифологические сюжеты в художественной интерпретации А. Дюрера // Этнос – Культура – Человек: Сб. мат. междунар. науч. конф., посв. 60-летию В.Е. Владыкина. Ижевск, 2003;

Личность Альбрехта Дюрера в автопортретах и автобиографических заметках // Историк и его дело. Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2. Ижевск, 2003;

Идеал ученого в творчестве Альбрехта Дюрера // Историк и его дело: Сб. науч. ст., посвящ. 85-летию со дня рождения проф. В.Е. Майера. Ижевск, 2003. Спец. выпуск.