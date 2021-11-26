ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МУЗЕЙ

Череповецкое музейное объединение создано на базе краеведческого музея, его отделов и филиалов в 1989 году.

Музей имеет более чем 100-летнюю историю. В настоящее время Череповецкое музейное объединение это крупный комплекс музейных экспозиций с единым собранием памятников, составляющих 1/3 музейного фонда Вологодской области.

В состав ЧерМО входят: Историко-краеведческий музей, Музей археологии , Музей природы, Детский музей, Художественный музей, Дом-музей Верещагиных, Музей «Дом И.А. Милютина», Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских», Литературный музей, Выставочный зал на Юбилейной, Фонды Череповецкого музейного объединения, Научная библиотека ЧерМО, Научный архив и отдел по связям с общественностью.

Иллюстрации:

Череповецкое музейное объединение;

Выставочный зал города Череповец;

Дом-музей Верещагиных;

Литературный музей деревни Владимировка;

Музей Дом И.А.Милютина;

Усадьба Гальских.