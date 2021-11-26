ЦЕЛИЩЕВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ

Родился 29.11.1971. Окончил Башкирский государственный университет в 1994 г.

Кандидатская диссертация : Германская социал-демократия в государственных структурах Веймарской республики (1918-1925 гг.) (Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 1998).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета Башкирского государственного университета.

Учитель : И.Д.Чигрин

Область интересов : Социал-демократическая партия Германии, межд. отношения в межвоенный период (1918-1939 гг.), европейские политические системы.

Сочинения: СДПГ в государственных структурах Веймарской республики (1918-1920 гг.). Уфа, 2002;

Особенности федеративного устройства Веймарской республики // Modern History: Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока: Материалы ежегодн. науч. сессии. Уфа, 2003;

Социал-демократическая партия Германии и государственный кризис 1923 г. // Modern History: Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока: Материалы ежегодн. науч. сессии. Выпуск II. Уфа, 2004;

Особенности избирательной системы Веймарской республики в представительные органы власти // Modern History: Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока: Материалы ежегодн. науч. сессии. Выпуск III. Уфа, 2004.

Социал-демократическая партия Германии в период становления и утверждения Веймарской республики (1918-1925 гг.). – Уфа, 2004.