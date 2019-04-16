Бухенвальдский набат: сохраняя память о жертвах нацистского террора «Люди мира, на минуту встаньте!Слушайте, слушайте:Гудит со всех сторон –Это раздается в БухенвальдеКолокольный звон,Колокольный звон.Это возродилась и окреплаВ медном гуле праведная кровь.Это жертвы ожили из пеплаИ восстали вновь,И восстали вновь!Сотни тысяч заживо сожженныхСтроятся, строятсяВ шеренги к ряду ряд.Интернациональные колонныС нами говорят,С нами говорят». Сохранение исторической памяти, как известно, одна из важнейших задач в государственном строительстве в любой стране. К сожалению, порой, без тяжелого и трагического опыта народ теряет свою идентичность, забывает о прошлом, а значит, не может смотреть в будущее. Российское военно-историческое общество проводит последовательную работу по сохранению культурного и исторического наследия нашего Отечества. Уже восстановлены, отремонтированы, созданы с нуля... На чтение: 2 минуты

«Люди мира, на минуту встаньте! Слушайте, слушайте: Гудит со всех сторон – Это раздается в Бухенвальде Колокольный звон, Колокольный звон. Это возродилась и окрепла В медном гуле праведная кровь. Это жертвы ожили из пепла И восстали вновь, И восстали вновь! Сотни тысяч заживо сожженных Строятся, строятся В шеренги к ряду ряд. Интернациональные колонны С нами говорят, С нами говорят».

Сохранение исторической памяти, как известно, одна из важнейших задач в государственном строительстве в любой стране. К сожалению, порой, без тяжелого и трагического опыта народ теряет свою идентичность, забывает о прошлом, а значит, не может смотреть в будущее.

Российское военно-историческое общество проводит последовательную работу по сохранению культурного и исторического наследия нашего Отечества. Уже восстановлены, отремонтированы, созданы с нуля десятки музеев, сотни памятников и тысячи мемориальных досок по всей стране. Однако это не повод прекращать подобную работу, так как множество объектов ещё нуждается в помощи РВИО.

Сегодня мы расскажем об одном из них. Это действительно уникальный, пусть и небольшой музей, который позволяет школьникам, молодежи и взрослым со всей Владимирской области почувствовать и понять, какую человеконенавистническую политику в захваченных странах проводили гитлеровцы. Речь идет о школьном музее, расположенном в школе №14 города Коврова Владимирской области. Музей носит название «Бухенвальдский набат» (по названию одноименной песни, написанной поэтом А. В. Соболевым и композитором В. И. Мурадели и исполненной великим Муслимом Магомаевым).

Не стоит обманываться тем, что музей находится в небольшом городе, он обладает поистине уникальной историей и отличной коллекцией оригинальных экспонатов. История музея началась в далеком 1964 году, когда семиклассники, обычные учащиеся школы №14 прочли книгу Н. П. Тычкова «Маленькие пленники Бухенвальда». Школьники были до глубины души тронуты теми испытаниями, которые пришлись на долю детей и взрослых, попавших в нацистские застенки. Они решили выяснить дальнейшую судьбу героев книги и написали её автору, Тычков ответил инициативным ребятам, и между ними завязалась переписка.

К 1968 году у ребят и учителей школы накопилось достаточно материалов для того, чтобы открыть первые три стенда музея: «Это не должно повториться», «Люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир!», «Наша переписка». 23 февраля 1968 года музей открыл свои двери для посетителей. Церемония проходила в торжественной обстановке. На открытии присутствовали более 80 бывших узников концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны . С этого момента музей начал свою работу, не прекращающуюся и по сей день. Удивительно, как за это время энтузиасты из числа учеников школы, родителей и учителей, смогли собрать уникальную коллекцию оригинальных вещей.

Многие бывшие узники лагеря «Бухенвальд» и других лагерей передавали музею свои архивы и фотографии. Несколько раз делегация от школы посещала ГДР, где расположен мемориал на месте бывшего лагеря смерти. Экспонатов становилось все больше. Пришла посылка из Бухенвальда с большим альбомом. Откликнулся на письмо Вальтер Бартель из ГДР – добровольный экскурсовод музея «Бухенвальд» и бывший его узник. Ребята посетили Н. Ф. Кюнга, который был узником «Бухенвальда», привезли материал о Стефане Цвейге. А дата 11 апреля – день памяти узников лагерей, стала еще одной памятной для музея. 11 апреля 1969 года в годовщину освобождения Бухенвальда в школе состоялся форум «Бухенвальд не должен повториться», в котором также приняли участие бывшие узники нацистских лагерей. А в 70-е годы музей обрел своё название и гимн, с выходом песни В. И. Мурадели «Бухенвадский набат».

В 1987 во дворе школы открыт памятный знак, на котором высечены слова чешского публициста и журналиста Юлиуса Фучика, который сам стал жертвой нацистского террора: «Пусть же павшие в бою будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!».

За годы работы музей накопил не только уникальный опыт, но и богатую коллекцию экспонатов. Интересно, что таких вещей не найти подчас, в крупных и авторитетных исторических музеях города Москвы. Энтузиастам удалось найти оригинальный комплект формы узников лагеря «Бухенвальд», предметы быта и обихода пленников. Горсть земли была привезена прямо из бывшего лагеря смерти. Собрана огромная коллекция оригинальных фотографий и записей узников. В музее хранится уникальный альбом по «Бухенвальду», пришедший прямо из ГДР. Всё это делает музей уникальным очагом культурно-исторической работы во Владимирской области.

Порталу «История.РФ» удалось поговорить с директором МБОУ СОШ №14 Сорокиной Светланой Ивановной, чтобы подробнее узнать о современном этапе деятельности музея. Светлана Ивановна подчеркнула: «Сейчас музей является центром военно-патриотического воспитания не только в Коврове, но и во всей области». Действительно, в музей приезжают группы из всех городов Владимирской области и даже из соседних областей, настолько он интересен посетителям. В музее могут найти для себя интересное не только дети школьного возраста, но и их родители, а также сопровождающие их взрослые. Нередко люди подолгу задерживаются у экспонатов музея, мысленно представляя себе все те ужасы, через которые вынуждены были пройти узники лагеря», – отмечает директор. Более того, сейчас музей выполняет роль ресурсного центра в области по теме «Воспитательный потенциал школьного музея». Светлана Ивановна отмечает, что музей охотно делится опытом своей работы с другими школами и музеями области, в нем проводятся мастер-классы и занятия по музейной деятельности и курсы добровольных экскурсоводов.

За десятилетия работы экспонаты музея, его уникальная внутренняя обстановка, созданная вручную, включая фризы и панораму лагеря смерти, стали требовать ремонта. Руководство школы и музея обратилось за помощью к местной администрации и Российскому военно-историческому обществу. Приехавшие на место эксперты РВИО были поражены составом экспозиции музея, его многолетним духом и самобытностью. Муниципальные власти, к которым присоединились неравнодушные меценаты из числа горожан и бывших учеников школы, провели ремонт помещений. Российское военно-историческое общество берет на себя работу по реэскпозиции музея. Согласно решению, принятому председателем РВИО, министром культуры Российской Федерации Владимиром Ростиславовичем Мединским, экспозиция музея будет обновлена так, что он будет соответствовать самым современным музейным стандартам. Более того, уникальная коллекция музея, созданная вручную панорама лагеря, будут отреставрированы и размещены в музее. Таким образом он сохранит свою самобытную историю. В. Р. Мединский своим решением полностью поддержал обращение городских властей по оказанию методической и материальной помощи музею. Обновленный музей откроет свои двери в самое ближайшее время, а Российское военно-историческое общество намерено продолжать планомерную работу по помощи в восстановлении и открытии новых музеев, мемориалов и памятных мест отечественной истории.