БРАТСКИЙ МУЗЕЙ

В 1968 году в Братске был создан Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары.

В 1975-1985 годах в залах музея размещались экспозиции по истории и природе Приангарья.

С 1979 года начал создаваться музей под открытым небом «Ангарская деревня».

В 1986 году историко-краеведческий музей был реорганизован в филиал Архитектурно - этнографический музей «Ангарская деревня» Иркутского областного краеведческого музея.

Реорганизация Иркутского музея в 1989 году привела к созданию Братского государственного объединенного музея, в который вошли музеи Братска, а также севера Иркутской области - Железногорска, Усть-Кута, Ербогачёна. С 1994 года объединенный музей стал муниципальным и в настоящее время включает четыре филиала и один отдел: -Архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня»; -Художественный выставочный зал; -Музей истории политической ссылки; -Музей истории Братскгэсстроя и г. Братска; -Отдел фондов с научной библиотекой. Основные направления музейной работы: научно-исследовательская работа по истории, этнографии, искусствоведению, создание экспозиций и выставок из фондов музея, сбор и научное описание музейных предметов, разработка и проведение экскурсий по экспозициям и выставкам, проведение творческих вечеров, встреч, праздников.

Основными целями Братского городского объединенного музея являются сохранение и популяризация историко-культурного и художественного наследия, памятников деревянного зодчества, распространение знаний по истории и культуре, формирование и удовлетворение культурных потребностей населения.

Иллюстрации:

Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары.