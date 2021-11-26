БОНДАРЧУК Валериан Семенович

В 1954 г. окончил с отличием Исторический факультет МГУ . Специализация: история стран Европы и Америки в новое и новейшее время (История Италии).

В 1954 г. поступил в аспирантуру на кафедре новой и новейшей истории.

Тема кандидатской диссертации «Аграрные отношения и крестьянское движение в Сардинском королевстве во второй половине XVIII века».

Работал доцентом кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Область интересов : объединение Италии, проблемы итальянского якобинизма, итальянское крестьянство в XVI-XVIII вв., Просвещение, общественно-политическая мысль Италии

Сочинения: Итальянское крестьянство в XVIII в. М., 1980 г.;

Неаполитанская революция 1647-1648 гг. М., 1994;

Проблемы генезиса капитализма. М., 1979; История крестьянства в Европе. Т.3. М., 1986.