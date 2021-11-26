БОБРИКИ, МУЗЕЙ

Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» - один из старейших музеев Тульской области.

Созданный как музей Подмосковного угольного бассейна (1933 год), в 1996 году реорганизован в городской краеведческий музей, на базе которого в том же году создан музейный комплекс.

Сегодня фонды музея насчитывают свыше 26 тысячи единиц хранения. Это такие уникальные предметы, как мемориальная коллекция представителей рода графов Бобринских; брус из шлюзовых ворот Ивановского канала, строившегося в верховьях Дона в I-ой четверти XVIII века по указанию Петра I для соединения Волги и Дона; археологические находки, найденные на территории Донского; коллекция документов и предметов об истории угледобычи в крае.

К услугам посетителей выставочный зал, постоянная экспозиция «История села и усадьбы Бобрики» и «Донской. Страницы истории», комплексные экскурсии, музейные мероприятия и лекции по истории края, разнообразные интерактивные программы и мастер-классы. В дни школьных каникул организуется цикл мероприятий "У нас сегодня интересно". Ежегодно проводятся фольклорные праздники «Широкая Масленица », «Зеленые Святки в Бобриках».

Главным туристическим объектом музейного комплекса является усадьба Бобрики, основанная во второй половине XVIII века Екатериной II на живописном холме при слиянии рек Бобрик и Дона. Усадьба предназначалась А.Г.Бобринскому - сыну императрицы и графа Г.Г.Орлова . До наших дней от всего обширного дворцово-хозяйственного комплекса сохранились флигель главного дома, церковь Спаса Нерукотворного образа (ныне храм Свято-Преображения, памятник архитектуры XVIII века федерального значения), часовня-усыпальница Бобринских (памятник архитектуры XIX века федерального значения) и усадебный парк.

Иллюстрации:

Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики»;

Усыпальница;

Храм Свято-Преображения;

Экспозиция музея.