БЛОНИН Владимир Александрович

Родился 23.08.1954, с. Новая слобода Болдинского района Нижегородской области. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета с отличием в 1976 г.

Кандидатская диссертация : Крестьянская семья во Франции в IX в. (1985).

Доцент (1990), декан факультета социальных наук Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Учитель : проф. Ю.Л. Бессмертный.

Область интересов : Социокультурная и демографическая история Франции в средние века.

Сочинения: Человек в кругу семьи (коллективная монография). М., 1996;

Крестьянская семья во Франции в IX в. М., 1985;

К проблеме типологии крестьянской семьи во франкской деревне в IX в. // Средние века. 1988. Вып. 51;

К вопросу о формировании европейского типа брачности // Проблемы генезиса капитализма в Зап. Европе. Горький, 1989;

История семьи (обзор современных концепций) // Культура и общество в средние века в зарубежной историографии. М., 1990.