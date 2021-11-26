БЛОХИНА Ирина Романовна

Родилась 17.07.1948. Окончила Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова (ЛГУ) в 1972 г.

Кандидатская диссертация : Социально-политическая борьба и возрождение республики в Сиракузах в IV веке до н.э. (ЛГУ, 1980).

В 1974-2013 годах работала доцентом кафедры всеобщей истории Института гуманитарного и социального образования Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина.

Область интересов : Социально-политическая история и культура Древней Греции, история раннего христианства.

Сочинения: Античный человек и его мир // Преподавание истории в шк. 2000. № 5. С. 31-35;

Дион Сиракузский (IV в. до н.э.): о социально-психологических аспектах эксперимента в политике // Человек в истории: Homo politicus. Тамбов, 2000;

Академия Платона как шк. государственных деятелей // Человек в истории: разные лики. Тамбов, 2001;

Политическая теория и политическая практика (к оценке роли платоновской Академии) // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 9. М., 2002;

Античность в поэзии Серебряного века (заметки о диалоге культур) // Человек в истории. Вып. 3: Мир в первой половине ХХ века: искания интеллектуальной элиты, положение аутсайдеров общества. Тамбов, 2003;

История государства и права зарубежных стран. Ч. 1. Древний мир: Модульное пособие. Тамбов, 2004 (в соавт. с О.П. Жалменовой).

Блохина И.Р. Прогулки с Каменами. Очерки истории античной культуры. Учебное пособие. Тамбов, 2011, 279 с.