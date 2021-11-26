БИБИКОВ Михаил Вадимович

Родился 15.02.1951. Окончил в 1973 г. кафедру классической филологии филологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В 1973–1976 гг. учился в аспирантуре Института истории СССР АН СССР. С декабря 1977 г. по август 1997 г. работал в Институте истории СССР АН СССР (позднее переименованном в Институт российской истории РАН), с августа 1997 г. - в Институте всеобщей истории РАН.

Заведующий Отделом истории Восточной Европы, Центром истории Византии и восточно-христианской культуры Института всеобщей истории РАН, заведующий кафедрами византийской и новогреческой филологии МГУ, источниковедения и специальных исторических дисциплин Государственного академического университета гуманитарных наук.

Член Бюро Международного комитета исторических наук, член Международной Ассоциации византийских исследований, член Научного Совета РАН по экономической истории, член Президиума Клуба Фонда А. фон Гумбольдта, входит в состав Винкельмановского общества (Германия), Ассоциацию НИАС (Нидерланды), Клуба Фонда Онассиса (Греция), Императорского православного палестинского общества и многих международных обществ, комитетов, ассоциаций как научных, так и образовательных.

Член редакционной коллегии периодического сборника «Византийский временник» и редакционного совета периодического сборника «Средние века»..

Учитель : А.П. Каждан

Область интересов : История Византии, Средневековой Европы и России, источниковедение, методы исторического исследования.

Сочинения : Византийские источники по истории Руси, народов Сев. Причерно-морья и Сев. Кавказа (XII-XIII вв.) // Древнейшие государства на территории СССР. 1980. М., 1981;

Византийский прототип древнейшей славянской книги (Изборник Святослава 1073 г.). М, 1996;

Византийская историческая проза. М., 1996;

Византийский историк Иоанн Киннам о Руси и народах Вост. Европы. М., 1997;

Историческая литература Византии. СПб., 1998;

Византийские ис-точники по истории Древней Руси и Кавказа. СПб., 1999;

Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 1999 (чл.авт.кол. ).

Byzantinorossica: Свод византийских свидетельств о Руси. Нарративные памятники. II. Москва, 2009. - 733 с.

Byzantinorossica: Свод византийских свидетельств о Руси. Нарративные памятники. I. Москва, 2004. - 736 с.

Зарубежные источники по истории Руси Т. II: Византийские источники / сост. М. В. Бибиков. – М.: Фонд Дмитрия Донского, 2010. - 372, [1] с.: ил.