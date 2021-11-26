БЕМ Константин Юрьевич
Родился в 1951 г. Окончил Московский государственный историко-архивный институт в 1975 г.
Кандидатская диссертация: Политика гитлеровской Германии в Тихоокеанском бассейне в 1933–1954 гг. (ИВИ РАН, 1985).
Работал младшим, затем старшим научным сотрудником Институт востоковедения РАН; с 2001 занимал должность доцента кафедры новой, новейшей истории и методологии Московского государственного областного университета.
Область интересов: Политика Германии на Востоке в 1919–1942 гг.
Сочинения: К вопросу об общих целях и коренных противоречиях между Германией и Японией в 1939–1942 гг. // Прошлое и настоящее Австралии и Океании. М., 1979;
Политика Германии в бассейне Тихого океана в 1933–1945 гг. М., 1989;
Роль Германии в японо-китайской войне 1937 г. // Региональные конфликты в Азии. М., 1997;