БЕЛОУСОВ ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (1999), профессор (2000), заведующий кафедрой новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ (2008), ректор Российского международного олимпийского университета (с 2013 года), член Совета по внешней и оборонной политике России, заместитель председателя редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике», председатель правления ассоциации выпускников исторического факультета МГУ «Наш исторический».

Родился 19 апреля 1955 года в Москве. Учился в спецшколе №1. Окончил исторический факультет МГУ в 1979 году. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Молодежь в движении Сопротивления в Италии». С того же года преподает на кафедре новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ. В 1999 году защитил докторскую диссертацию на тему «Режим Муссолини, рабочий класс и массовое сознание в Италии». В 2001-2010 гг. – начальник управления международных программ ХК «Интеррос», заместитель генерального директора «Благотворительного фонда В. Потанина» по международным связям. С апреля 2008 – заведующий кафедрой новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ. В 2010 году назначен генеральным директором АНО «Российский международный олимпийский университет» в Сочи, с 2013 года – ректор.

Автор около 130 научных публикаций, в том числе 6 монографий и ряда учебников. Область научных интересов включает в себя социально-политическую историю, историю Италии, историю тоталитарных режимов и историю олимпийского движения.

Сочинения:

Режим Муссолини и массы. Монография. — Издательство Московского университета Москва, 2000.

Итальянский рабочий класс в годы фашизма. Монография. М., 1996.

История новейшего времени стран Европы и Америки, 1945 - 1990. М., Высшая школа, 1993. — "Высшая школа" Москва, 1993. (в соавторстве)

Муссолини: диктатура и демагогия. М., 1993.

История новейшего времени стран Европы и Америки, 1918 - 1945. М., издательство Высшая школа, 1989. (в соавторстве)

Италия: молодежь против фашизма (1919-1945). М., 1987.

Молодежь Апеннин: выбор в борьбе.— Москва, 1987. (в соавторстве с А.И. Ковыловым)

История. Новейшее время. ХХ-начало ХХI века. 9 класс Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. М, 2014. (в соавторстве с В.П. Смирновым)

Олимпийское движение и новые медиа. М., 2015. (в соавторстве)