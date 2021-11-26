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БАЙМАКСКИЙ МУЗЕЙ
Баймакский историко-краеведческий музей.
В музее экспонируется предметы домашнего обихода башкир (скотоводства, пчеловодства, охотничества, земледелия), башкирская юрта с предметами обихода, национальная одежда башкирских мужчин и женщин "зилян", украшения башкирских женщин ("селтэр" - нагрудное украшение), дореволюционные медные и серебряные монеты.
Иллюстрации:
Баймакский историко-краеведческий музей.
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