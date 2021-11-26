БАЙМАКСКИЙ МУЗЕЙ

Баймакский историко-краеведческий музей.

В музее экспонируется предметы домашнего обихода башкир (скотоводства, пчеловодства, охотничества, земледелия), башкирская юрта с предметами обихода, национальная одежда башкирских мужчин и женщин "зилян", украшения башкирских женщин ("селтэр" - нагрудное украшение), дореволюционные медные и серебряные монеты .

Иллюстрации:

Баймакский историко-краеведческий музей.