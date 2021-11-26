БАЙБАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1950 году. Окончил исторический факультет МГУ, защитив под руководством профессора Ю.В. Воскресенского дипломную работу на тему «Борьба коммунистической партии с троцкизмом по экономическим вопросам в ходе дискуссии 1923 г.». В 1976 году под руководством профессора Ю.С. Кукушкина защитил кандидатскую диссертацию на тему «Партийное руководство подготовки кадров для Советов (192801932 гг.). В 1997 году защитил докторскую диссертацию на тему «История образования СССР: ход и итоги изучения».

Автор более 60 научных публикаций. В область научных интересов входят история советской государственности, история советской конституции, а также историография отечественной истории XX века.

Сочинения:

Партийное руководство подготовкой кадров для Советов в советских и советско-партийных учебных заведениях (1928 – 1932 гг.). — Издательство Московского университета Москва, 1980. — С. 139.

Советский тыл в годы Великой Отечественной войны (под ред.Ю.С.Кукушкина). Учебное пособие по истории СССР для студентов вузов / С. А. Байбаков, Н. А. Кирсанов, Ю. С. Кукушкин и др. — Высшая школа Москва, 1986. — С. 192. У истоков советской государственности (октябрь 1917-1924 гг.). — Типография МГУ Москва, 1993. — С. 87. (В соавторстве с Т.А. Сивохиной)

История образования СССР: итоги и перспективы изучения. — Диалог -МГУ, 1997. — С. 428.

Российское государство и общество. ХХ век / Л. П. Муромцева, С. А. Байбаков, А. С. Барсенков, Л. С. Леонова. — Издательство Московского университета Москва, 1999. — С. 560.

Сталинский режим в послевоенные годы (1946-1953 гг.). Учебно-методическое пособие по общему курсу отечественной истории ХХ в. — СТ ПРИНТ, 2006. — С. 22.

СССР в годы хрущевской оттепели (1953-1964 гг.). Учебно-методическое пособие по общему курсу отечественной истории ХХ в.для студентов Ш курса исторического факультета МГУ. — МГУ "СТ ПРИНТ" Москва, 2006. — С. 70.

Общественно-политическая жизнь СССР (середина 60-х - начало 80-х гг.). Учебно-методическое пособие по общему курсу отечественной истории ХХ в. ( часть П). — "11-й ФОРМАТ" Москва, 2007. — С. 22.