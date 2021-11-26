БАЯГАНТАЙСКИЙ МУЗЕЙ

Баягантайский краеведческий музей имени Ф.М. Охлопкова.

Герой Советского Союза Ф.М. Охлопков родился 2 марта 1908 года в Баягантайском улусе с. Крест-Хальджай.

В 1926 году вступил в комсомол , в 1929 году участвовал в проведении земельной реформы и был выбран председателем им же организованного товарищества по обработке земли (ТОЗ), который в 1931 году стал колхозом "Кундэ". В 1932 году по направлению комсомола работал шахтером прииска Орочен на золотом Алдане.

1941-1945 годах служил в рядах Советской Армии и участвовал в Великой Отечественной войне . Воевал в Калининском, Смоленском областях и в Белоруссии. По официальным данным "Сержант без промаха" уничтожил 429 солдат и офицеров врага. За годы войны был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной Войны 2 степени и медалями.

Он дал клятву мстить за брата, мёртвому пообещал открыть свой счёт уничтоженных фашистов.

Указ Президента Республики Саха (Якутия) о присвоении имени Героя Советского Союза Охлопкова Федора Матвеевича Крест-Хальджайской средней школе Томпонского улуса. В целях увековечения памяти Героя Советского Союза Охлопкова Федора Матвеевича. Присвоить имя Героя Советского Союза Охлопкова Федора Матвеевича Крест-Хальджайской средней школе Томпонского улуса Республики Саха (Якутия) и впредь именовать ее - Крест-Хальджайской средней общеобразовательной школы имени Федора Матвеевича Охлопкова Томпонского улуса.Президент Республики Саха (Якутия) В.А. Штыров

Всё чаще давали о себе знать тяжёлые ранения, полученные Фёдором Матвеевичем на войне. 28 мая 1968 года жители села Крест - Хальджай проводили прославленного земляка в последний путь.

Для увековечивания светлой памяти Ф.М. Охлопкова его имя присвоено родному совхозу в Томпонском районе Якутской АССР и улице в городе Якутске.

Иллюстрации:

Баягантайский краеведческий музей им. Ф.М. Охлопкова.