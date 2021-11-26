БАТУРИН Алексей Петрович

Родился 22 июля 1948 г. В 1971 г. окончил с отличием Кемеровский государственный педагогический институт (КемГПИ).

С 1971 по 1975 г. работал ассистентом на кафедре всеобщей истории КемГПИ. С сентября 1975 по январь 1978 обучался в очной аспирантуре на кафедре истории средних веков Ленинградского госуниверситета (ЛГУ). В 1979 году в ЛГУ защитил кандидатскую диссертацию по теме «Положение краковского крестьянства в XVII в. К проблеме кризиса барщинно-крепостнической системы хозяйства в Польше».

С 1979 г. по настоящее время работает в Кемеровском госуниверситете. 1979–1983 – старшим преподавателем, с 1983 г. – доцентом кафедры истории средних веков исторического факультета.

Область интересов : История средних веков, социально-экономическая история Польши XVI-XVII вв., культура западноевропейского средневековья, человек средневековой эпохи и его внутренний мир.

Сочинения: В рамках научных интересов А.П. Батуриным опубликовано более 20 работ.

Податные реестры и изучение сдвигов в польской деревне XVII в. // Вестник Ленинградского ун-та. Ленинград: ЛГУ, 1978. Вып. 4. № 20;

Изучение аграрной истории Польши XVII в. в советской историографии второй пол. 40-х-50-х гг. XX в. // История и историки. М., 1979;

Польский позднефеодальный город в послевоенной историографии // Средневековый город: Межвузовский сб. Саратов, 1980. Вып. 6;

К вопросу о социально-экон. упадке малопольской деревни в XVII в. // Славянский сб. Саратов, 1985. Вып. 3;

Состояние деревни и положение крестьянства в освещении польского публициста XVII века Шимона Старовольского // Проблемы экон. и политического развития Европы в средневековье: Межвузовский сб. науч. тр. Кемерово, 1993;

Польская деревня XVII века в сельскохозяйственном трактате Якуба Гаура // Уч. зап. ф-та истории межд. отношений. Памяти З.Г. Карпенко. Кемерово, 2001; Человек средневековья. Проблемы менталитета. Кемерово, 2001.

Духовная культура западноевропейского Средневековья (образование, наука, общественно-политическая мысль). Учебное пособие. Кемерово. 2005. Проблема страха и насилия в социальной практике Средневековья // Политическое насилие в исторической памяти Германии и России. Сборник научных статей. Кемерово, 2007.