БАЛЕЗИНСКИЙ МУЗЕЙ

Балезинский районный историко-краеведческий музей. Музей является организационно-методическим центром краеведческой работы в районе.

В настоящее время в музее - 3 постоянных экспозиции: зал этнографии , зал Боевой Славы, Зал Трудовой Славы. Планируется открыть Зал экологии.

Начало комплектованию фондов музея положено в 1961 году, когда учителем истории Шулятьевым Демьяном Николаевичем была создана краеведческая комната при школе №1 пос. Балезино. К концу 1990-х годов. статус школьного перестал удовлетворять музей, и весной 2000 года было решение на его базе создать районный муниципальный музей. После организационно-подготовительных работ 5 июля 2000 года вышло Постановление главы районной администрации о создании БРИКМ. Первая постоянная экспозиция открылась ранее, 9 мая 2000 года, к Дню Победы. В настоящее время в музее - 3 постоянных экспозиции: зал этнографии, зал Боевой Славы, Зал Трудовой Славы. Планируетя открыть Зал экологии. В 2001 году проведено 3 временных выставки и около 100 различных мероприятий - экскурсии, лекции и так далее. Музей является организационно-методическим центром краеведческой работы в районе. Основные направления деятельности - история Балезинского района, история поселка Балезино, боевая и трудовая слава земляков, выдающиеся деятели - уроженцы района, история советского провинциального быта, этнография верхочепецкой группы северных удмуртов, русских, в том числе старообрядцев, чепецких татар, бесермян. В Основном и Научно-вспомогательном фондах музея насчитывается более 15 тысяч экспонатов. В музее действуют две постоянные экспозиции: Зал этнографии (крестьянская изба) и «Поселок Балезино на старых фотографиях». Ежегодно в музее проводится 10-14 временных выставок, как из собственных фондов, так и привозных коммерческих. 1 раз в 2 года музей проводит Районную научно-практическую краеведческую конференцию «Новые исследования истории и этнографии Балезинского района». Помимо экскурсионного обслуживания принимаются заявки на проведение передвижных выставок, развлекательно-образовательных игровых мероприятий, лекций.

Иллюстрации:

Балезинский районный историко-краеведческий музей.