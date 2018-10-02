Атланты нашего времени Атланты нашего времени На чтение: 1 минута

В местах, где война бушевала когда-то, Где предкам пришлось воевать, Идут друг за другом ребята, Чтоб почести павшим отдать… А. Егоров

В наше время существует немало геройских профессий и видов деятельности. Я рассмотрю одну из них - волонтёрство. Что это за явление? Зов души? Показатель общественной активности и неравнодушности? Или просто личная ответственность, объединенных одной идеей людей, которая зашкаливает? Каждый из них - герой нашего времени.

Совсем недавно, восьмого сентября, несколько классов из нашей школы совершили поездку на места кровопролитных боёв подо Ржевом. Всего там погибло более 300 000 бойцов. В том месте, куда мы отправились экспедицией, недалеко от села Кокошкино, погибло более 40 000 человек и осталось лежать в этой священной земле.

«У нас, у живых, нет права забывать о том, что сделали наши мертвые товарищи во имя Победы…», - писал Константин Симонов.

«Травой заросли огневые высоты

И смешанным лесом густым.

Нужна поисковая эта работа

Потомкам погибших, живым», - пишет наш современник, поисковик А. Егоров.

Мы отправились в эти места, чтобы почтить память погибших, поклониться их Подвигу, помолчать и подумать, остаться наедине со своими мыслями, планами, мечтами, всем телом ощущая, как хорошо, что так далеко ушла война, и, содрогаясь душой, как же близко она осталась. А что сделал я для своей страны? Здесь, в этой земле лежат мои ровесники. Что чувствовали они, такие молодые, полные планов, надежд, любви, шагая в небытие, сознательно отдавая свою жизнь за свободу потомков? Какие они были, эти ребята? Какие мы, достойны ли мы такой жертвы?

Проблема памяти прошедших лет очень актуальна в наше время. Много людей говорят: «Мы вас помним...» Но помнят ли они? В наш инфантильный век помнить может лишь тот, у кого нравственность и духовность на высоком уровне. Именно эти люди ответственны. Это люди, для которых 9 мая - не повод выпить, а память «пылающих» лет войны. А волонтёры — те люди, благодаря которым слово «помнить» обретает свой истинный смысл…

В ходе экспедиции мы познакомились с волонтёрами разных поколений: от начальника лагеря — Сергея Анатольевича Баринова, до рядового поисковика - Владимира Матвеева, который любезно обеспечил фото и видеосъёмку для нашей школы. Очень много среди поисковиков волонтеров- студентов. Быт у волонтёров крайне интересен, несмотря на свою аскетичность. У волонтёров, помимо выходов на раскопки, обязательно обучение, а также у них бывает свободное время. Свободное время каждый волен тратить по-своему. Есть кинотеатр и душ. Насчёт места пребывания у каждого есть выбор: спать в общем шатре или же привезти с собой свою палатку. Всех поисковиков кормят. Об их быте заботится Российское военно-историческое общество. Я видел душевую, заглянул в один из общих шатров. Был я и в шатре для собраний. Эти люди живут интересно, отбросив роскошь ради того, чтобы восстановить память поколений. Также на месте раскопок присутствует МЧС и 90-й отдельный поисковой батальон Минобороны РФ.

Нас все опекали, подробно рассказывали о своей поисковой работе, делились своими заботами и впечатлениями, многие не могли сдержать слёзы, поднимая останки погибших из рва. Удивительные люди!

На плечах волонтёров лежит огромная ответственность— ответственность за поиск тех, кто до сих пор числится без вести пропавшим. Каждая ошибка, любой просчёт в ходе раскопок — это чьи-то так и не найденные родственники. Но, глядя на ребят в лагере, я понимаю, что они не привыкли допускать просчёты и ошибки, они осознают всю тяжесть их ноши и держат её, как Атланты держат на руках небо. Общаясь с поисковиками, я вспомнил строки из песни Александра Городницкого:

«Стоят они, навеки Уперши лбы в беду, Не боги - человеки, Привычные к труду. И жить еще надежде До той поры, пока Атланты небо держат На каменных руках.»

Смотришь на поисковиков и проникаешься чувством гордости за наших ребят. Более того, в Вахте Памяти участвуют ещё несколько стран: Казахстан, Латвия и Литва. От этих стран принимает участие около 500 человек, а также более 1200 человек из 50 регионов нашей страны. На данный момент, силами экспедиций, проходящих с 2016 года под эгидой Российского Военно-Исторического Общества, подняты останки 855 и опознаны 67 солдат. Кто бы что ни говорил, но это сделано путём титанических усилий этих людей. Постепенно белые пятна официальных заявлений заполняются данными, которые предоставляют поисковики.

Основные мотивы волонтёров просты и возвышены одновременно. Неравнодушие к истории родной страны, духовность, нравственность и ответственность перед памятью предков. Все они хотят принести пользу Родине, и их вклад немаловажен. Ведь они не получают зарплаты и взносы, тратят своё личное время. Они работают бесплатно и от души, а в современном мире уже этот факт удивляет и заставляет гордиться ими.

Народ, потерявший память, потеряет всё… Наш долг сохранить её. Эти простые ребята помогают нам это сделать. Они действуют по зову сердца, бескорыстно и честно. Пропавшие без вести обретают вторую жизнь в сердцах родных, благодаря волонтёрам. Людям и Гражданам с большой буквы низкий поклон. Это личная ответственность отдельных личностей даёт такие плоды. Чем больше таких людей — тем лучше мир.