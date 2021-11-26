АСТРАЧА 1941, МУЗЕЙ

Музей «Астрача, 1941». В Ленинградской области , в том числе и на территории Бокситогорского района, немало мест, так или иначе связанных с Великой Отечественной войной.

Одним из наиболее известных является деревня Астрача («астрачень» - местное название маленького окуня). Она находится в 9 км от Тихвина, в 21 киллометре от Бокситогорска, в 9 киллометрах к западу от развилки дорог, идущих на Пикалёво и Бокситогорск, на автомагистрали Тихвин - Вологда.

Здесь в ноябре-декабре 1941 года на Астрачинском рубеже проходил передний край обороны. К исходу грозного 1941 года старинный русский город Тихвин стал важным перекрёстком войны. Здесь развернулось сражение, значение которого выходило далеко за рамки данного района.

Оно сыграло значительную роль в жизни и борьбе осаждённого Ленинграда , оказало влияние на состав и группировку сил противника в решающей битве за Москву. К 65-летию Великой Победы музей при участии Комитета по культуре подготовил новую экспозицию «Астрачинский рубеж», которая расположилась в Большом выставочном зале. Она посвящена боевым действиям за город Тихвин как составной части великой битвы за Ленинград.

При выходе из музея взоры каждого неизменно устремятся к впечатляющей панораме мемориального комплекса - Холма Славы. Здесь покоятся воины, погибшие на полях на Астрачинском рубеже. На плитах высечены имена более чем 200 солдат и офицеров. Многие из них - бойцы прославившейся в этих местах 65-й стрелковой дивизии.

В феврале 2001 года Астрачинский музей стал Бокситогорским филиалом Ленинградского областного государственного учреждения культуры «Музейное агентство». В этом же году он стал называться «Астрача, 1941». В настоящее время фонды музея находятся в состоянии формирования.

Иллюстрации:

Музей «Астрача, 1941».