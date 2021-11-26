АСЛАНОВ Рустам Мамедович

Родился 15 июля 1937, г. Чарджоу Туркменской ССР.

В 1962 г. Р.М. Асланов окончил китайское отделение восточного факультета Ташкентского государственного университета (ТашГУ) и начал работать преподавателем, а затем заместителем декана восточного факультета ТашГУ.

В последующие годы он работал в качестве главного редактора, а затем директора программы вещания на зарубежные страны Гостелерадио Узбекистана. После окончания аспирантуры Академии общественных наук при ЦК КПСС и успешной защиты кандидатской диссертации в 1972 г. он продолжил работу в программе вещания на зарубежные страны Узбекского радио и телевидения.

В 1962-1963, 1988-1989 гг. он был на стажировках в Пекинском университете (КНР), в 1968-1969 гг. - в Наньянском университете (Сингапур,).

В 1976 г. Р.М. Асланов пришел в Институт Дальнего Востока АН СССР/РАН, где работал до последних дней своей жизни.

Занимал должности ведущего научного сотрудника, заместителя директора Института Дальнего востока РАН, руководителя Центра исторических и политических исследований Китая.

Область интересов : Современная история коммунистической партии Китая

Сочинения: Как управляется Китай. М., 2001 (в соавт.)

Коммунистическая партия Китая: история и современные проблемы. М., 2001 (в соавт.)