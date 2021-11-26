АРУТЮНОВА-ФИДАНЯН Виада Артуровна

Родилась 30 сентября 1937 года в г. Москва. Окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, классическое отделение (1960 г.). Училась в аспирантуре Ереванского государственного университета (1962–1965 гг.). Защитила кандидатскую диссертацию по теме “Типик Григория Пакуриана” в Институте истории АН Армянской ССР (1968 г.) и докторскую диссертацию по теме “Армяно-византийская контактная зона (X–XI вв.). Результаты взаимодействия культур” в Институте россйиской истории РАН (1991 г.).

В 1966–1978 гг. — научный сотрудник Института истории АН Армении, в 1978–1986 г. – старший научный сотрудник Института всеобщей истории АН СССР, в 1986–1997 гг. – ведедущий научный сотрудник Института истории СССР (с 1991 г. – Института российской истории РАН), С 1997 г. – ведущий научный сотрудник ИВИ РАН .

Область интересов : Византинистика, арменоведение, история восточнохристианской церкви. Проблемы истории и культуры православных армянских общин в странах византийского культурного круга, социально-административное устройство Византийской империи, историописание, источниковедение, просопография, историческая география; проблемы средневекового менталитета (образ чужого).

Сочинения : Автор четырёх монографий и около 150 научных статей

Типик Григория Пакуриана / Введ., пер., коммент. В.А. Арутюновой-Фиданян. Ереван, 1978.

Армяне-халкнидониты на восточных границах Византийской империи (XI в.). Ереван, 1980.

Армяно-византийская контактная зона (Х–ХI вв.). Результаты взаимодействия культур. М., 1994.

“Повествование о делах армянских” (VII в.): Источник и время. М., 2004.

Армяне-халкидониты: Идентичность на стыке этноса и конфессии // Исторические мифы и национальная идентичность. М., 2007

Полемика между халкидонитами и монофизитами и переписка патриарха Фотия // Вестник ПСТГУ. Серия I. 2010 г. С. 23-33