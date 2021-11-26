В закладки
АРУН, ЦЕНТР ЭВЕНКИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Государственный республиканский центр эвенкийской культуры «Арун».
Основными целями центра являются сохранение и развитие национальной культуры, родного языка, обычаев и традиций; освоение молодым поколением традиционных способов хозяйствования (охота, рыболовство, оленеводство, животноводство); приобщение к национальным видам народного промысла, воспитание подрастающего поколения в духе национального самосознания.
Иллюстрации:
Государственный республиканский центр эвенкийской культуры «Арун».
264
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится