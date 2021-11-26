АРУН, ЦЕНТР ЭВЕНКИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Государственный республиканский центр эвенкийской культуры «Арун».

Основными целями центра являются сохранение и развитие национальной культуры, родного языка, обычаев и традиций; освоение молодым поколением традиционных способов хозяйствования ( охота , рыболовство, оленеводство, животноводство); приобщение к национальным видам народного промысла, воспитание подрастающего поколения в духе национального самосознания.

Иллюстрации:

Государственный республиканский центр эвенкийской культуры «Арун».