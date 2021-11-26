АРНАУТОВА Юлия Евгеньевна
Родилась в 1960 году. Окончила МГУ в 1985 г. Кандидатская диссертация: "Болезнь в картине мира средневековой народной культуры". Докторская диссертация: "Взаимодействие христианской этики и архаической традиции в повседневной жизни средневекового общества Западной Европы (на материале представлений о болезни и целительных практиках в VI – XIII вв.)" (ИВИ РАН, 2005)
Работала ведущим научным сотрудником Центра исторической антрологии ИВИ РАН. В настоящее время возглавляет отдел исторической антропологии и истории повседневной жизни ИВИ РАН.
Область интересов: Поэтика средневековой агиографии, теория научного познания, история памяти и memoria.
Сочинения: Колдуны и святые: антропология болезни в средние века. СПб., 2004;
От memoria к истории памяти. Одиссей, 2003. Перспективы изучения агиографических топосов // Minuscula. К 80-летию А.Я. Гуревича. М., 2004.