АРНАУТОВА Юлия Евгеньевна

Родилась в 1960 году. Окончила МГУ в 1985 г. Кандидатская диссертация : "Болезнь в картине мира средневековой народной культуры". Докторская диссертация : "Взаимодействие христианской этики и архаической традиции в повседневной жизни средневекового общества Западной Европы (на материале представлений о болезни и целительных практиках в VI – XIII вв.)" ( ИВИ РАН , 2005)

Работала ведущим научным сотрудником Центра исторической антрологии ИВИ РАН . В настоящее время возглавляет отдел исторической антропологии и истории повседневной жизни ИВИ РАН .

Область интересов : Поэтика средневековой агиографии, теория научного познания, история памяти и memoria.

Сочинения: Колдуны и святые: антропология болезни в средние века. СПб., 2004;

От memoria к истории памяти. Одиссей, 2003. Перспективы изучения агиографических топосов // Minuscula. К 80-летию А.Я. Гуревича. М., 2004.