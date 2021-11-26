АРКАИМ

Комплекс археологических памятников синташтинской культуры (XX/XVIII–XVIII/XVI вв. до н. э.) в России (Челябинская область).

Расположен в долинах р. Большой Караганки и Утяганки. Назван по урочищу Аркаим. Открыт в 1971—1987, исследовался в 1980—1990-е экспедицией Челябинского университета (Г. Б. Зданович, С. Г. Боталов, С. А. Григорьев, Д. Г. Зданович).

Включает укрепленное поселение, могильник (Большекараганский) и несколько селищ. Укрепленное поселение (площадь ок. 2 га) раскопано частично. Укрепления — два концентрических кольца валов (диаметр 143—145 и 85 м) с четырьмя проходами, ориентированными по сторонам света. Жилища также образуют два кольца, между которыми проходила круговая улица, перекрытая деревянной мостовой.

Под ней обнаружен ров ливневой канализации с водосборными колодцами. В центре поселения — незастроенная площадка. Внутри валов выявлены узкие коридоры, ниши и проходы в жилые помещения. Жилища — наземные, каркасной конструкции, трапециевидные в плане, площадью 110—180 кв. м, имели общие длинные стены, выходами ориентированы к центру поселения. Внутри располагались очаги, печи, колодцы, погреба. Керамика , орудия и оружие из камня, меди и мышьяковистой бронзы типичны для аркаимо-синташтинской культуры; обнаружены остатки металлургического производства.

В 1—1,5 км к северо-востоку от поселения расположен Большекараганский могильник. Насыпи, современные поселению, представляют собой остатки погребально-поминальных комплексов: площадки, огороженные рвом и разделенные внутренними грунтовыми перемычками, объединяли жертвенные ямы глубиной до 3,5 м с камерами (до 3 этажей), перекрытыми деревянными настилами.

В нижней камере — захоронения, в верхних — остатки жертвоприношений . Антропологичекий тип погребенных — протоевропеоидный. Количество женских захоронений в 2 раза превышает количество мужских. Инвентарь — керамические сосуды, деревянные чаши, медные и бронзовые ножи, наконечники копий и стрел и др. Рядом с погребениями бронзового века (см. Периодизация археологическая) находились курганные группы позднесарматской культуры, испытавшей гуннское влияние. В 1991 образован природно-ландшафтный и историко-археологический центр «Аркаим».

Автор статьи: Кузьминых С.В.

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