АНИСИМОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (1986), профессор (2003), главный научный сотрудник отдела древней истории России СПбИИ РАН, профессор факультетов истории и истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге, профессор истории Санкт-Петербургского государственного института живописи, ваяния и архитектуры имени И.Е. Репина, научный руководитель исторического факультета НИУ ВШЭ (Санкт-Петербургский филиал).

Родился 4 октября 1947 года в городе Александрове Владимирской области. В 1970 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена.

В 1970–1973 годах обучался в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории АН СССР. С 1973 года – сотрудник Санкт-Петербургского отделения Института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2009 года – главный научный сотрудник.

В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внутренняя политика Верховного тайного совета. (1726–1730 гг.)». В 1984 году защитил докторскую диссертацию на тему «Податная реформа Петра I (Введение подушной подати в России. 1717—1728 гг.)».

С 1986 по 1994 год преподавал отдельные курсы в ЛГПИ им. Герцена. С 1994 по 2010 год – профессор кафедры истории России Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.

С 1996 года – профессор факультета истории и искусств ЕУСПб. С 2010 года – профессор истории Санкт-Петербургского государственного института живописи, ваяния и архитектуры им. И.Е. Репина. С 2011 года – ординарный профессор и научный руководитель исторического факультета Санкт-Петербургский филиала НИУ ВШЭ.

Автор более 350 научных публикаций. В область научных интересов входят история России XVII-XVIII веков, источниковедение, история культуры и искусства XVIII - ХХ веков. Крупный специалист по истории XVIII века, петровских реформ и истории Санкт-Петербурга.

С 1989 года преподавал в качестве приглашенного профессора и читал отдельные лекции в Джорджтаунском, Чикагском, Стэнфордском, Гарвардском университетах, Калифорнийском университете в Беркли, Университете Хопкинса, Университете Лос-Анджелеса, Университете Северной Каролины, Университете Виргинии; Лондонском университете, Кембриджском университете, Эдинбургском университете; Миланском университете; Берлинском университете имени Гумбольдта.

Сочинения

Анна Иоанновна. М, 2002;

Афродита у власти. Царствование Елизаветы Петровны. М., 2010;

Багратион. М., 2008;

Безвременье и временщики. Л., 1991;

Время петровских реформ. Л., 1989;

Государственные реформы Петра Великого. СПб., 1997;

Дворцовые тайны. Россия, век XVIII. СПб., 2006;

Дыба и кнут: политический сыск и русское общество в XVIII в. М., 1999;

Елизавета Петровна. М., 1999 (в сер. «ЖЗЛ»);

Женщины на русском престоле. СПб., 1997;

Иван VI Антонович. М., 2008;

Императорская история. СПб., 2008;

Императорская Россия. СПб., 2011;

Императрица Екатерина Великая. СПб., 2007;

История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. СПб., 2010;

История России: Экспериментальное учебное пособие для средних школ. М., 1996 (В

Петербург времен Петра Великого. М., 2008;

Письмо турецкому султану. Образы России глазами историка. СПб., 2013;

Пленницы судьбы. СПб., 2007;

Податная реформа Петра I. Л., 1982;

Россия без Петра. СПб., 1994;

Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра. М., 1986;

Россия в XVIII—первой половине XIX в. История. Историк. Документ. М., 1994 (В

Русская пытка. СПб., 2004;

Санкт-Петербург. Три века архитектуры. СПб., 1999;

соавторстве с А.Б.Каменским);

соавторстве с А.Б.Каменским);

Хронология российской истории. Россия и мир. СПб., 2013;

Царь и город. СПб., 2004;

Юный град: Петербург при Петре Великом. СПб, 2003.