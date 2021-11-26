АМГИНСКИЙ МУЗЕЙ

Амгинский музей истории гражданской войны в Якутии. История Амгинского музея начинается с 1940 года, когда в районе открылся зоологический музей.

Это был живой уголок природы, разместившийся в одной из комнат районного Дома социалистической культуры. 5 июля 1965 года открылся общественный музей революционной и трудовой славы. Его созданием непосредственно занимался коллектив республиканского музея им. Емельяна Ярославского (ЯГОМИКНС).

Общее руководство музеем принадлежало клубу революционной и трудовой славы (РБТС). Первым директором стал Василий Константинович Расторгуев, имя которого впоследствии было присвоено музею. Осенью 1977 года музей был передан в распоряжение краеведческого музея республики. Амгинский музей стал его филиалом и переименован в музей Истории Гражданской Войны в Якутии. С 2003 года была начата подготовка к строительству музейного комплекса «Старая Слобода». В 2005 году под музейный комплекс был выделен земельный участок старого больничного комплекса, на территории которой находятся архитектурные постройки XIX века. В 2007 году Амгинский Музей Истории Гражданской Войны в Якутии был юридически преобразован в Муниципальное учреждение Амгинский районный музей Истории Гражданской войны в Якутии. В настоящее время в музейном комплексе действуют три дома: музей им. В.Г. Короленко; музей истории гражданской войны и ВОВ, дом-музей Л.В. Киренского. Коллекции основного фонда музея состоят из 2332 ед. музейных предметов. Фонды Амгинского музея в основном сформированы из фондов музея РБТС и поступлений из фонда ЯГОМИКНС. Основу музейных предметов и музейных коллекций составляют исторические документы, относящиеся к истории гражданской войны и Великой Отечественной войны , фотографии, биографии, личные вещи и награды , воспоминания, копии документов героев гражданской войны и ВОВ, а также материалы об истории Амгинского улуса.

Иллюстрации:

Амгинский музей истории гражданской войны в Якутии.