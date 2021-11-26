АЛЛЕНОВА Инна Викторовна

Родилась 09 января 1972. Окончила Тамбовский государственный университет в 1996 году. Там же в 2002 году защитила кандидатскую диссертацию по теме "Концепция монархической власти в политической литературе Греции IV века до н.э. (по сочинениям Платона, Исократа, Ксенофонта)".

Область интересов : Интеллектуальная история, политические учения, общественно-политическая мысль Греции IV века до н.э.

Сочинения : Идеальный правитель в политической концепции Платона // Человек в истории: разные лики. Тамбов, 2001;

Панэллинизм Исократа // Вестник Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». Вып. 2. Тамбов, 2002.

Всеобщая история: история Древней Греции и Рима (материалы к лекциям): учеб. пособие / И.В. Алленова; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. Тамбов: Издательский дом ТГУ. им. Г.Р.Державина, 2009. 114с.