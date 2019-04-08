Александр Метелкин: «Мы приглашаем к сотрудничеству всю страну» В 2019 году региональное отделение Российского военно-исторического общества в Вологодской области отметило свой первый юбилей – 5 лет. За это время организация объединила 282 человека. В 6 районах созданы местные отделения, а также 3 представительства за пределами региона. Только за 2018 год количество членов увеличилось в 2 раза. Среди партнеров регионального отделения – Правительство Вологодской области, Администрация Вологды, Банк ВТБ, ведущие вузы региона. Активная работа по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи ведется в нескольких направлениях: увековечение памяти погибших при защите Отечества, реконструкторская работа, просветительская и издательская деятельность. Региональным отделением совместно с коллективным членом организации – Вологодским объединением поисковиков... На чтение: 4 минуты

В 2019 году региональное отделение Российского военно-исторического общества в Вологодской области отметило свой первый юбилей – 5 лет. За это время организация объединила 282 человека. В 6 районах созданы местные отделения, а также 3 представительства за пределами региона. Только за 2018 год количество членов увеличилось в 2 раза. Среди партнеров регионального отделения – Правительство Вологодской области, Администрация Вологды, Банк ВТБ, ведущие вузы региона.

Активная работа по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи ведется в нескольких направлениях: увековечение памяти погибших при защите Отечества, реконструкторская работа, просветительская и издательская деятельность.

Региональным отделением совместно с коллективным членом организации – Вологодским объединением поисковиков – организовано 47 экспедиций на места боев Великой Отечественной войны . В них приняли участие более 800 человек. В ходе Вахт Памяти обнаружено и с воинскими почестями похоронено 487 солдат и офицеров РККА, установлены имена 29 человек, найдены родственники 19 из них.

Председатель регионального отделения РВИО в Вологодской области Александр Метелкин поделился ближайшими планами и рассказал о мероприятиях в интервью для национального портала «История.рф».

– Если говорить о ближайших планах, то уже с 21 апреля начинается Межрегиональная экспедиция «Вороново-2019». На участие в ней поступило более 280 заявок из 11 регионов России. Также к нам должны присоединиться граждане Германии, которые уже приезжали в прошлом году.

Экспедиция традиционно, уже с 2012 года, проводится в урочище Вороново Кировского района Ленинградской области. Там с сентября 1941 года по январь 1944 года велись кровопролитные бои по деблокаде Ленинграда. Наши войска несли большие потери, очень много непохороненных солдат, которые лежат присыпанные листвой и землей. И мы уже работаем, и работы там пока еще много.

В рамках этой экспедиции планируется отработка места падения самолета. Он рассыпался в воздухе. Квадрат шестьдесят на шестьдесят метров определен. Большое пятно, поэтому все силы экспедиции будут брошены на археологическую зачистку леса. Также установим восемь именных памятных знаков на местах, где найдены опознанные военнослужащие.

В экспедицию приедут родственники двух солдат: один был найден в 2018 году и похоронен, а второй осенью того же года – он будет похоронен на мемориале Новая Малукса. Родственники смогут принять участие в церемонии, посетить место гибели. Кроме того, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил желание участвовать в экспедиции. Он уже в ней бывал два раза. Второй этап экспедиции «Вороново» пройдет в сентябре.

В начале июня мы примем участие в Международной поисковой экспедиции РВИО «Калининский фронт». Кроме непосредственно поисковых работ, будет организована образовательная программа для волонтеров. Я проведу лекции и занятия по работе с бумажными находками, медальонами, а также со специализированным программным обеспечением, упрощающим заполнение протоколов раскопов.

– Одно из направлений работы отделения – реконструкторская работа. Причем многие мероприятия уже стали визитной карточкой региона. Скажите, какие уроки живой истории вы планируете провести в этом году?

– 8-9 июня в Кирилло-Белозерском монастыре пройдет юбилейный Х фестиваль «Кирилло-Белозерская осада», воссоздающий события Смутного времени. Вместе с ним, в его рамках, пройдет еще и международный фотофестиваль. Заявки уже подали фотографы из Америки, Европы и Азии. То есть картинки с фестиваля разлетятся по всему миру.

Более шести тысяч зрителей имеют возможность разместиться на исторических стенах. Это позволяет организовать такое театральное действо: зрители со стен смотрят, как все происходило в XVII веке. Организация фестиваля проходит при поддержке Российского военно-исторического общества.

И в эти же дни в Кириллове состоится открытие музея Героя Советского Союза Е. Н. Преображенского, приуроченное к его 110-летию. Российским военно-историческим обществом также будет открыт бюст. На этом чествование не заканчивается: 11 августа в Кирилло-Белозерском монастыре пройдут «Преображенские чтения». Тематика будет обширной, лекторы расскажут не только о Преображенском, а вообще о вологжанах-авиаторах, о Вологодской области как о территории, которая достаточно много в годы Великой Отечественной войны имела разных эскадрилий.

22-23 июня в селе Ошта Вытегорского района Вологодской области состоится праздничное мероприятие, приуроченное к 75-летию завершения Оштинской обороны. Это единственное место в Вологодской области, где проходили боевые действия во время Великой Отечественной войны. Уже традиционно там проводим реконструкцию. В этом году мы получили грант правительства Вологодской области, привлекаем и другие средства.

В апреле-мае в Оште будет проведена небольшая, но продолжительная экспедиция. Там живут наши активисты, и они имеют возможность выходить в лес еженедельно.

Напомню, у нас очень крупная поисковая организация – более двухсот человек. Объединяем несколько районов области, где действительно люди горят желанием этим заниматься.

В августе проведем еще одну достаточно большую экспедицию в Оште. Мероприятие связано с некоторыми трудностями: там все деревни, которые были во время войны, больше не восстановились, и дорог нет вообще. Только на тяжелой технике надо забрасываться или по лесовозным дорогам, или просто по болотам. Технику мы надеемся привлечь за счет поддержки Департамента реконструкторской и поисковой работы РВИО. Может быть, удастся задействовать МЧС, но это отдельная история.

И еще одно большое красивое событие – празднование Дня города Вологды, которое приходится на 29 июня. Совместно с властями города Вологды Российское военно-историческое общество организует мероприятие, которое я пока не знаю, как назвать. Это даже не фестиваль. Это сам День города, в рамках которого пройдет фестиваль «Ретро-автомобили» и конкурс гражданского костюма. Но они будут не размытыми. Это все будет происходить на центральной площади, перемежаться с выставками. Мы уже договорились, что будет выставка советской игрушки, выставка по гражданской обороне, выставка старинных работающих телевизоров и радиол. Мы уже утвердили положение о конкурсе и макет листовки. Это будет некое погружение в 50-70-е годы. Любой человек может заявиться как участник. Победитель получит призы, участники получат сертификаты. Уже ясно, что будет экспозиция «Советский туризм» – это разложенный прицеп «Скиф», всякие примусы и другие вещи. Будет экспозиция «Советский гараж» – это 21-я «Волга» с ключами, канистрами и прочим. И вот таких мы хотим набрать много локаций. Реставрируется телефонная будка, которую мы хотим поставить на фоне баннера с фотографией города, автомат для газированной воды. Мы приглашаем к сотрудничеству всю страну. Мне кажется, это вообще интересно, и действительно не просто фестиваль, а День города. На фестиваль кто-то не пойдет, а на День города все-таки идут все горожане, и они попадут в эту атмосферу, причем все могут прийти в нарядах того времени и влиться в такую вот красивую историю. И со сцены будут звучать песни тех времен... Если все получится, то можно реализовать много всяких разных идей: и экран, и Доску почета, и милицейские мотоциклы. Это должно вызвать теплые воспоминания у горожан о детстве и юности, а также даст возможность сделать прекрасные фотографии.

– В пабликах регионального отделения много фотографий с молодыми людьми. Как молодежь относится к вашей работе?

– У нас постоянно ведется работа с молодежью. Начиная с сентября проходит курс военной археологии. Он читается в нескольких местах – для студентов Вологодского государственного университета, Вологодского института права и экономики ФСИН России, учащихся Речного училища Великого Устюга. Там люди на постоянной основе обучаются азам военной археологии, получают знания для того, чтобы потом на практике применить их в экспедиции. Потому что вести неподготовленных людей в лес – это только терять там свое время, которое очень ценно и летит незаметно.

Сейчас мы запустили очень интересный проект с хэштегом #поисковаяеда. В рамках его мы хотим научить этих же людей, которые едут в экспедиции, вкусно готовить. Мы сотрудничаем с несколькими кафе по проведению мастер-классов, где настоящие дипломированные повара показывают, как из простых продуктов можно приготовить вкусно. Потому что это на самом деле очень важно. Многие люди не знают, как выглядят специи, не знают, как правильно посолить, а ведь в экспедиции все успевают подежурить у костра, и все успевают поесть то, что приготовили их товарищи. Причем объемы у нас большие. Один лагерь, в котором 60 человек, другой – в 40 человек. И это только вологодские отряды. И мы еще поддерживаем ленинградских и башкирских наших друзей. Я тоже хочу, чтобы они хорошо и правильно питались. С нами уже согласился сотрудничать один из производителей тушенки. Мы хотим сейчас объявить конкурс с хэштегом #поисковаяеда, чтобы люди за период весенней экспедиции сфотографировали какие-то свои интересные блюда и прислали рецепты. Соответственно тоже получили призы от производителя тушенки. То есть это неплохо и интересно.

– Поисковая работа – это ведь не только исследования в полевых условиях, но и работа с документами…

– Да, постоянно ведется архивная работа и работа по поиску родственников. Буквально недавно позвонили из Иркутска. Нашли родственников одного солдата, который уже был в 2010 году похоронен, а его медальон пытались читать очень разные эксперты, причем и я его в 2011 году видел. И никак не могли прочитать. И только вот сейчас, на семинаре, который организовала лаборатория «Солдатский медальон» в Москве, удалось все прочитать, потому что боец вологодский, а адрес его семьи иркутский. Найдены в Иркутске его племянники, у которых есть фотография. Хорошо, когда в таком разрыве находятся люди, уехавшие давно из Вологды, но тем не менее он наш земляк. Постоянно работа ведется и по прочтению медальонов.

Мы сейчас планируем большой проект: нам приносят альбомы с фотографиями. У нас есть целый альбом из танкового училища, есть альбом фотографий с финской войны и другие альбомы. Они стоят того, чтобы показывать их людям, содержат очень интересные фотографии. По танковому училищу информацию раздобыть проще, фотоснимки все подписаны, и первичное их пробитие через ОБД дало информацию о 22-х военнослужащих. Остальные, получается, пропали без вести, причем таким образом, что о них даже записей никаких нет. Но танкисты действовали в первый период сами по себе, писать о них было некому. И тут надежда на новый сервис «Бессмертного полка» по размещению неизвестных фотографий. Может быть, мы сможем это все восстановить и как-то подать.

Ведется у нас работа по сайту «Местопамяти.рф» . В частности, ведем деятельность по Великоустюжскому району. Мы занесли сейчас силами Великоустюжского отделения все памятники и мемориальные доски, которые связаны с Великой Отечественной войной.

Я озвучил далеко не все проекты и идеи, которые реализует или планирует реализовать Вологодское региональное отделение РВИО. Должен отметить, что наша работа находит поддержку как на местах, так и в высших эшелонах, поэтому другого пути, кроме как вперед, у нас нет.