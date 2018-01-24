Александр Хинштейн: Зоя Космодемьянская – это наша Жанна д’Арк Советник главы Росгвардии рассказал о поддержке фильма «Страсти по Зое», секретных архивах и о том, как предали Космодемьянскую. Поддержку в адрес фильма «Страсти по Зое», который снимается при содействии Российского военно-исторического общества и Министерства культуры РФ, уже высказали многие известные актеры, кинорежиссеры, политики, музыканты и общественные деятели. Также мы постоянно получаем помощь со стороны наших дорогих читателей, ведь с каждым днем объем народных пожертвований на фильм неуклонно растет. А не так давно свое участие в организации съемок предложила Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Руководитель ведомства Виктор Золотов горячо поддержал инициативу РВИО снять фильм о Зое Космодемьянской. В интервью... На чтение: 1 минута

Советник главы Росгвардии рассказал о поддержке фильма «Страсти по Зое», секретных архивах и о том, как предали Космодемьянскую.

Поддержку в адрес фильма «Страсти по Зое», который снимается при содействии Российского военно-исторического общества и Министерства культуры РФ, уже высказали многие известные актеры, кинорежиссеры, политики, музыканты и общественные деятели. Также мы постоянно получаем помощь со стороны наших дорогих читателей, ведь с каждым днем объем народных пожертвований на фильм неуклонно растет.

А не так давно свое участие в организации съемок предложила Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Руководитель ведомства Виктор Золотов горячо поддержал инициативу РВИО снять фильм о Зое Космодемьянской.

В интервью порталу «История.РФ» советник директора Росгвардии Александр Хинштейн рассказал о том, как его ведомство поучаствует в создании фильма о знаменитой разведчице, а также поведал о секретных архивных документах, где рассказано о предательстве сослуживца Зои.

Читаешь эти пожелтевшие архивы и понимаешь: это реальная история

– Александр Евсеевич, мы очень рады, что Росгвардия окажет нам содействие в работе над картиной. Расскажите, что будет сделано?

– В частности, речь идет о помощи в организации батальных сцен с задействованием личного состава наших воинских подразделений и при необходимости – с использованием техники. У руководителя ведомства эта идея нашла полное понимание и поддержку. Росгвардия крайне заинтересована в усилении патриотического воспитания в стране, и появление такого рода фильмов, безусловно, способствует росту нравственности и патриотизма. Да, Зоя Космодемьянская не имела прямого отношения к войскам правопорядка, она была военнослужащей армейской разведки, но тем не менее мы считаем это нашим общим делом и нашей общей историей. Что касается меня, то я двумя руками за такого рода фильмы и за пропагандирование (в хорошем смысле слова) нашей истории, ее лучших страниц. Тем более в свое время мне доводилось работать с архивными материалами касательно непосредственно Зои Космодемьянской.

– Что это были за документы?

–Я ознакомился с материалами уголовного дела в отношении другого участника этой разведывательной группы – рядового Василия Клубкова, который фактически предал Зою Космодемьянскую, сдав ее немцам. Он был схвачен фашистами в деревне Петрищево и не просто пошел на сотрудничество с врагами, но и рассказал им о том, кто такая Зоя Космодемьянская и где ее следует искать. Именно благодаря наводке Клубкова немцы начали ее поиск, и в дальнейшем (когда Зоя была схвачена. – Прим. ред. ) он назвал им ее имя. Впоследствии Клубков был направлен в разведывательную школу абвера, а затем заброшен уже на советскую территорию с целью ведения разведывательной деятельности, но был разоблачен органами контрразведки и расстрелян.

– Какое впечатление на вас произвело знакомство с этими документами? Подержать такие вещи в руках доводится далеко не каждому…

–Конечно, когда читаешь эти пожелтевшие архивные дела, тебя охватывают очень сильные ощущения, поскольку это не литература и не беллетристика, а самая что ни на есть реальная история! И ты действительно воочию убеждаешься в том героизме и самопожертвовании, которые проявляли советские люди наряду, к сожалению, с примерами предательства, человеческой подлости и слабости. Зоя Космодемьянская – настоящий герой; это девушка, которой могла бы гордиться любая страна. Если это не будет преувеличением, можно сказать, что Зоя – это в какой-то степени наша Жанна д’Арк.

Выросло поколение, которое забывает Зою

– Вы наверняка в курсе многочисленных нападок на Зою? Ее историю, как и истории многих других героев Великой Отечественной войны, в последние годы пытаются переиначить, очернить. С другой стороны, есть те, кто считает заявления о психическом недуге Космодемьянской довольно убедительными. Что вы об этом думаете?

–Неслучайно то, что попытка переиначивания отечественной истории, которая началась в конце 80-х – начале 90-х годов, в значительной степени коснулась и Зои Космодемьянской. Начались попытки принизить ее подвиг, объяснить героизм психическими отклонениями, обвинить в том, что она поджигала крестьянские избы, и заявления о том, что это вообще была не Космодемьянская, а не пойми кто. Сегодня, к сожалению, есть люди, которые продолжают в это верить. Кроме того, есть целое поколение, для которого имя Зои Космодемьянской уже не является таким очевидно важным. Поэтому очень важно, чтобы посредством искусства, в том числе посредством кино, обществу все-таки рассказывали и напоминали о реальных героических страницах нашего прошлого.

– Значит, вы не верите, что Космодемьянская в самом деле могла иметь какие-то психические отклонения?

– Нужно понимать, что в любом случае прежде, чем происходил отбор в разведывательно-диверсионную группу, все равно были соответствующие медицинские проверки. Неадекватный человек явно не мог пройти этот отбор.

– Средства на съемки фильма выделило как Министерство культуры, так и простые россияне, и деньги от людей продолжают поступать к нам на счет каждый день. Вы поддерживаете идею сбора народных пожертвований в таких случаях?

– Да, это очень хорошо, и перед глазами уже есть реальные примеры того, как в результате объединения усилий государства и общества создавались замечательные фильмы военно-патриотической тематики. Таким примером является фильм «28 панфиловцев» . Я надеюсь, что фильм о Зое после выхода на экраны будет не менее кассовым, популярным и любимым у зрителей.

Внести свой вклад в увековечение памяти о подвиге Зои Космодемьянской можно на сайте ДАР.ИСТОРИЯ.РФ . Имена всех жертвователей будут упомянуты в титрах фильма «Страсти по Зое».