АЛЕКСЕЕВ-БОРЕЦКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дирижер академического хора, историк-исследователь.

Окончил дирижерско-хоровое отделение колледжа Волгоградского муниципального института искусств имени П. А. Серебрякова (кл. доц. В. Г. Любимовой, 2002–2006); дирижерско-композиторский факультет Санкт-Петербургской государственной консерватории (академии) имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности «дирижер академического хора» (кл. проф. В. И. Нестерова, 2006–2011).

В Санкт-Петербургской консерватории: заведующий Музеем истории консерватории (2009–2011); научный сотрудник Научной музыкальной библиотеки (2011–2014); заведующий сектором Отдела нотных изданий НМБ (с 2014).

В Царскосельском камерном хоре «Петербургские серенады» : главный хормейстер (2007–2009); директор (2012–2014).

Научные интересы: исследователь истории музыкального образования в России; международных связей Санкт-Петербургской консерватории и Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) в дореволюционный период; августейшего меценатства и покровительства в сфере музыкального искусства.

Сочинения:

Монография:

Николай Иванович Заремба . СПб., 2011. 252 с.

Статьи:

Антон Рубинштейн и основание Русского музыкального общества // Musicus. 2009. № 5 (18). С. 4–8 .

Из истории Царицынского отделения РМО // Musicus. 2009. № 6 (19). С. 4–10 .

Высокие покровители великого искусства // Константиновские чтения – 2009: Русское музыкальное общество: к 150-летию со дня основания Русского музыкального общества: сб. мат. науч. конф. / сост. и ред. И. Ф. Безуглова. СПб., 2010. С. 14–24.

Роль августейших особ в музыкальном образовании Санкт-Петербурга // Коломенские чтения, 2009–2010: сб. ст. / ред. В. В. Антонов. СПб., 2010. С. 44–53.

«Идеальная покровительница музыкального искусства» // Под высочайшим покровительством: мат-лы науч. конф. СПб., 2010. С. 4–18.

Музыкальный салон при дворе великой княгини Елены Павловны // 300 лет Петергофской дороге. 300 лет Ораниенбауму. История. Реставрация. Музеефикация: сб. ст. по мат-лам науч.-практич. конф. «Проблемы сохранения культурного наследия. XXI век» (2; 2011; ГМЗ «Петергоф»). СПб., 2012. С. 157–171.

Из истории органов Санкт-Петербургской консерватории // Традиции органной школы Санкт-Петербургской консерватории: Избранные материалы конференций (2009, 2011) / [ред.-сост. Ю. Н. Семёнов, Т. М. Чаусова]. СПб., 2012. С. 109–118.

Диплом Антона Рубинштейна // Opera musicologica. 2012. № 2 (12). С. 6–12 .

К истории директорства Н. И. Зарембы (по письмам к великой княгине Елене Павловне) // Opera musicologica. 2012. № 2 (12). С. 90–102 .

Wenn ihre Gesellschaftliche stellung und ihre natűrliche scheu es erlaubt hätten… Prinzessin Helene zu Mecklenburg — Sängerin, Bach-Enthusiastin und langjährige Vorsitzende der Russischen Musikgesellschaft // Musiker und Mäzene. St.-Petersburg, Leipzig, 2012. S. 101–111.

Письма Н. И. Зарембы к А. С. Фаминцыну // Страницы истории музыкальной культуры. Новые архивные материалы / сост. и отв. ред. Т. З. Сквирская. СПб., 2012. С. 100–117. (Петербургский музыкальный архив; Вып. 10).

Н. И. Заремба — профессор класса специальной теории // Санкт-Петербургская консерватория в мировом музыкальном пространстве: композиторские, исполнительские, научные школы, 1862–2012: сб. ст. по мат-лам международного симпозиума, посв. 150-летию консерватории / ред.-сост. Н. И. Дегтярёва (отв. ред.), Н. А. Брагинская. СПб., 2013. С 301–310.

Письма Н. И. Зарембы к А. М. Климченко // Наследие. Вып. 2: XVIII–XIX века: сб. статей, материалов и документов / сост. и ред. П. Е. Вайдман; Е. С. Власова. М., 2013. С. 460–484.

Библиотека Петербургской консерватории. Первые 25 лет // Musicus. 2013. № 4 (36). С. 9–16 .

Иван Александрович Заремба — Командор Ордена св. Иоанна Иерусалимского // Мальтийский орден и Россия. Материалы научной конференции 21–22 ноября 2013 года. СПб., 2013. С. 16–25.

Jazeps Vitols — pirmais studiju gads Peterburgas konservatorija // Jazeps Vitols – 150. Referatu kopsavilkumi. Riga, 2013. L. 30–33.

А. С. Даргомыжский и Русское музыкальное общество // Даргомыжский, Вагнер , Верди: великие современники: сб. ст. к 200-летнему юбилею композиторов / сост. и отв. ред. Т. З. Сквирская. СПб., 2014. С. 130–137. (Петербургский музыкальный архив; Вып. 12).

«Орфей» в Михайловском дворце // «Музыка все время процветала…». Музыкальная жизнь императорских дворцов: мат-лы науч.-практ. конф. ГМЗ «Гатчина». СПб., 2015. С. 3–14.

Составление:

Санкт-Петербургская консерватория: Документы и материалы из фондов Библиотеки и Музея. Т. 2: Исторические адреса. Здания. Реконструкции / гл. ред. Н. И. Дегярёва; сост.: Алексеев-Борецкий А. А., Гончарова Е. В. СПб., 2012. 181 с.

Автор статьи: А. А. Алексеев-Борецкий