АКТАНЫШСКИЙ МУЗЕЙ

Актанышский районный краеведческий музей Республики Татарстан. В коллекцию музея входит более одиннадцати тысяч предметов, из них более шести тысяч представлены в экспозиции и входят в основные фонды.

Основные направления деятельности - пропаганда исторических знаний и содействие патриотическому и эстетическому воспитанию населения.

Помимо экспозиционно-выставочной, в музее ведутся научно-исследовательская и культурно-образовательная работы.

Иллюстрации:

Актанышский районный краеведческий музей Республики Татарстан.