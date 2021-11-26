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АКТАНЫШСКИЙ МУЗЕЙ
Актанышский районный краеведческий музей Республики Татарстан. В коллекцию музея входит более одиннадцати тысяч предметов, из них более шести тысяч представлены в экспозиции и входят в основные фонды.
Основные направления деятельности - пропаганда исторических знаний и содействие патриотическому и эстетическому воспитанию населения.
Помимо экспозиционно-выставочной, в музее ведутся научно-исследовательская и культурно-образовательная работы.
Иллюстрации:
Актанышский районный краеведческий музей Республики Татарстан.
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