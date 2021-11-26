АКСЁНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

Российский историк, писатель и публицист. Доктор исторических наук (2011), профессор кафедры истории России Института истории и политики МПГУ имени В.И. Ленина.

Родилась 23 марта 1960 года в Москве. В 1982 году окончила Московский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина по специальности «История и обществознание», затем работала школьным учителем и научным сотрудником Отдела рукописей Российской государственной библиотеки. В 1992 году под руководством профессора В.Г. Тюкавкина защитила кандидатскую диссертацию на тему «Народная книжная культура Нижегородского Поволжья (конец XIX – начало XX вв.)». С 1999 года преподает на историческом факультете МПГУ имени В.И. Ленина (в настоящее время - Институт истории и политики МПГУ). В 2011 году защитила докторскую диссертацию на тему «Книжные собрания и русская рукописная книга XIX – начала XX в.: теоретико-методологические и прикладные проблемы источниковедческого и историографического анализа».

Автор более 100 научных публикаций. В область научных интересов входят история православной культуры, история России XIX – начала XX века, русский стиль, кодикология, книжная культура XIX века и палеография. Член редакционной коллегии издания «Московский журнал. История государства российского».

Сочинения

Андрей Рябушкин. М., 2012.

Заказчики и читатели рукописных книг конца XVIII – начала XX веков. М., 2001.

Русская книжная культура на рубеже XIX – XX веков. М., 2011.

Русская рукописная книжность в историко-культурных процессах конца XVIII – начала XX веков. М., 2010.

Русский книжный стиль. Этюды о книгах и книжниках. М., 2004.

Русский стиль: Гений Федора Солнцева. М., 2009.

Житие преподобного Сергия, Радонежского чудотворца: Миниатюры из лицевого жития конца XVI века собрания Ризницы Троице-Сергиевой Лавры. / Составление, вступительная статья, комментарии. М., 2003.

Молитвослов княгини М.П. Волконской работы академика живописи Федора Солнцева. / Составление, вступление, публикация текста и комментарии. М., 1998.