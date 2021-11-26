АХТАМЗЯН Абдулхан Абдурахманович

Родился 10 декабря 1930, г. Москва. Окончил историко-международный факультет МГИМО в 1954 г., аспирантуру . Кандидатская диссертация : "От Бреста до Киля. Провал антисоветской политики германского империализма в 1918 г." (1960). Докторская диссертация : "Раппальская политика. Советско-германские дипломатические отношения в 1922–1932 гг." (1974).

С 1957 г. – на преподавательской работе в МГИМО: доцент, профессор, заведующий кафедрой истории и политики стран Европы и Америки (1977-1997).

Имеет дипломатический ранг советника первого класса. В 2001 году указом Президента России ему присвоено звание Заслуженного деятеля науки. В 2007 г. он избран Почётным профессором МГИМО. В феврале 2008 года награжден орденом Горчакова I степени.

Область интересов : История международных отношений и внешней политики России (СССР). Всеобщая история (Германия, Австрия).

Сочинения: От Бреста до Киля. Провал антисоветской политики германского империализма в 1918 г. М., 1963;

Раппальская политика. Советско-германские дипломатические отношения в 1922-1932 гг. М., 1974;

Внешняя политика ГДР ( в соавт.). М., 1986;

Объединение Германии. 2 части. Азбука дипломата. М.,1994.

Германия и Россия в конце ХХ столетия. М., 2000

Объединение Германии. Обстоятельства и последствия. М., 2008