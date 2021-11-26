АГИНСКИЙ МУЗЕЙ

Агинский национальный музей им. Г. Цыбикова является научно- исследовательским учреждением, хранителем материальной и духовной культуры Агинского Бурятского округа и в целом Забайкальского края.

Коллектив музея особое внимание уделяет на оптимальное сочетание музейно-просветительской научно- исследовательской и фондовой работам. В среднем в год проводится более 600 экскурсий, 50 лекций и 70 тематических выставок.

Иллюстрации:

Агинский национальный музей им. Г. Цыбикова.