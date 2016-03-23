15 лет без «Мира»: айфонизация космоса и упущенный шанс обогнать Россию 23 марта 2002 года советская, а затем российская орбитальная станция «Мир» была уничтожена.Управляемый сход с орбиты и затопление российского орбитального комплекса «Мир», состоявшиеся 15 лет назад, на всей планете был воспринят как символический уход России из космической гонки и начало её безнадёжного отставания. На чтение: 2 минуты

23 марта 2002 года советская, а затем российская орбитальная станция «Мир» была уничтожена.

Управляемый сход с орбиты и затопление российского орбитального комплекса «Мир», состоявшиеся 15 лет назад, на всей планете был воспринят как символический уход России из космической гонки и начало её безнадёжного отставания. Однако минувшие полтора десятилетия доказали, что наши главные конкуренты в пилотируемой космонавтике просто не смогли воспользоваться полученной форой.

15 лет назад жителям островов Фиджи повезло увидеть незабываемое зрелище:

Нечто подобное жители островов наблюдают постоянно, поскольку их часть Тихого океана давно используется в качестве т.н. «кладбища космических кораблей». Однако никогда ещё тут не утилизировали космические объекты такой массы и такого глобального значения.

«Мир» был единственным представителем третьего поколения орбитальных станций, причём определившим всё дальнейшее развитие в этой области. Основой станции стал принцип многомодульности, реализованный позже, в частности, в проекте Международной космической станции.

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Дальнейшее в принципе можно прочесть в справочной литературе: 15 лет на орбите, втрое больше расчётного срока эксплуатации, десятки посетивших станцию космонавтов, тысячи научных экспериментов. Зачем это всё было? Зачем СССР, а затем и Россия тратила миллионы долларов на то, чтобы иметь на орбите собственную космическую станцию, комплектовать её новыми модулями, поддерживать работу?

Ответить на эти вопросы можно сухо и аргументировано. И это будет правильно. Однако есть и другой ответ, два года назад его дал К. Бронзит, режиссёр и сценарист мультфильма «Мы не можем жить без космоса».

Как это нередко бывает, в коротком мультфильме смысла оказывается больше, чем в многочасовых киноэпопеях.

Космос – это мечта, но мечта особого рода. Мечта, которая заставляет ставить цели. Мечта, которая стимулирует сотни учёных искать невозможные на первый взгляд решения.

А ещё космос – это стимул научно-технического прогресса. До XX века у человечества был только один такой стимул: война. Разработка более эффективных методов покорения других народов с помощью военной силы развивала металлообработку, химию, открыла человеку новые континенты. Но к настоящему времени стимул себя во многом исчерпал: он ограничен вероятностью глобального конфликта, в т.ч. ядерного.

Возможно, именно этим своего рода противостоянием двух стимулов (войны и космоса) и объясняется тот факт, что мы (Россия) действительно не можем жить без космоса. А Штаты могут. Почему бы и нет, если по факту спрос и предложение на рынке вооружений создаются и поддерживаются ими?

И наоборот. В своё время проект орбитальной станции «Freedom» был отвергнут администрацией Рейгана с мотивировкой «слишком дорого». И если бы СССР так вовремя (для них) не развалился, вряд ли МКС существовала бы в нынешнем виде.

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Хотя её российские модули, конечно, были бы на орбите – под названием «Мир-2», как и планировалось изначально. А США, как и сейчас, покупали бы российские космические двигатели.

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15 лет назад высказывались предположения, что вместе с прекращением использования комплекса «Мир» Россия прекращает и самостоятельную космическую программу. И в дальнейшем будет ограничиваться только участием в проекте МКС, а также участием в доставке грузов на орбиту. Что на это можно ответить теперь?

1. Россия намерена выйти из проекта МКС. О сокращении расходов на программу уже объявлено официально. В течение следующего десятилетия планируется завершить уже начатые проекты и закрыть обязательства.

2. Вместо продолжения участия в МКС Россия начинает работы над созданием собственной орбитальной станции. За её основу, вероятно, будет взят российский сегмент МКС (2 модуля), а также пока не запущенный модуль «Наука». Затем до 2025 года будут созданы, запущены и пристыкованы ещё два. Срок начала работы станции глава Роскосмоса определил на днях: 2024 год.

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3. Партнёры России по БРИКС получили предложение принять участие в проекте, однако вряд ли новая российская станция станет второй международной – более вероятно, что будет использован опыт станции «Мир». К тому же Китай ориентирован на собственную космическую программу (станции Тяньгун-1,2,3).

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Теперь о том, по какому пути пошли наши главные космические конкуренты.

Наш главный космический конкурент XX столетия пошёл, строго говоря, по пути «айфонизации» космоса. То есть вместо использования паузы для усиления своих фундаментальных завоеваний США сосредоточились на экономии и коммерциализации того, что уже достигнуто.

Пилотируемая космонавтика дорога — и поэтому американцы уже семь лет не имеют собственных пилотируемых космических кораблей.

Используют российские ракетные двигатели разработки советского периода.

Финансируют сомнительные разработки супердешёвых и зрелищно возвращаемых ракет – которые создатели намереваются использовать для «космического» туризма. То есть для взлёта и посадки. И всё это, скажем, за полмиллиона долларов. И не спрашивайте, зачем этот аттракцион нужен человечеству — речь о чистой коммерции.

Что будет с МКС? Без нашего участия в проекте Европа, США, Канада и Япония, вероятно, вернутся к тому, с чего они начинали в начале 90-х: слишком дорого. Уже объявлено о намерениях переоборудовать станцию в космический отель .

Как легко заметить, всё это расходится с идеей собственно покорения космического пространства человеком примерно на 180 градусов.

Поэтому можно констатировать: распадом СССР и временным отсутствием России в космической гонке конкуренты воспользовались несколько странно.

***

…А что Россия? В начале этого месяца глава «Росатома» С. Кириенко доложил о планах представить к 2018 году опытный прототип ядерной энергодвигательной установки, которая позволит космическому кораблю добраться до Марса за полтора месяца и вернуться.

Какие освоение Марса откроет перспективы — мы пока не знаем. Как не знали, запуская спутник и «Восток-1», о будущих телевизионных сателлитах и ГЛОНАСС.

Одно можно считать доказанным на практике: без мечты космос деградирует — точно так же, как и сам человек.

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Обложка: Орбитальная станция «Мир»

Источник: https://regnum.ru