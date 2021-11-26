ЗАЙОНЧКОВСКИЙ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ

Историк.

Из дворянской семьи. Обучался в 1-м Московском кадетском корпусе. В 1920-30-е работал пожарным, на железной дороге, на машиностроительном заводе. Окончил экстерном МИФЛИ (1937). Кандидатская диссертация: «Кирилло-Мефодиевское общество (1846-1847)» (МИФЛИ, 1940). «Военные реформы 1860-1870-х гг. в России» (МГУ, 1950).

Участник Великой Отечественной войны , принимал участие в Сталинградской битве. Заведующий Отделом рукописей ГБЛ (1944-52), преподавал в МОПИ (1940-41, с 1944). С 1948 и до конца жизни работал в МГУ. Директор научной библиотеки МГУ (1952-54). Профессор Горьковского ГУ (1959-72). Почетный член Ассоциации американских историков (1967). Член Британской академии (1973).

Под его руководством к печати были подготовлены дневники Д.А. Милютина , П.А. Валуева , А.А. Половцова , а также классические справочники «Справочник по истории дореволюционной России: Библиография» (М., 1971; 2-е изд. переработанное и дополненное. М., 1978) и «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах» (М., 1976-89. Т. 1-5, Кн. 1-13).

В центре внимания историка находилась политическая и социальная история России второй половины XIX в. Для изучения социального состава бюрократического аппарата разработал методику обработки формулярных списков (анализируемых в комплексе с другими видами источников). Большое внимание уделял изучению российской армии. Показал, что после реформ 1860-х основой офицерского корпуса стали выходцы из разночинцев, но при этом в армии сохранялась дворянская идеология и ментальность. Историк отрицал, что кризис самодержавия в конце 1870-х – начале 1880-х был связан с ростом крестьянских волнений, а считал его причиной террористическую деятельность « Народной воли ». Подчеркивал буржуазную сущность отмены крепостного права. Под руководством Зайончковского стажировку проходили многие известные зарубежные русисты.

Сочинения:

Военные реформы 1860-1870 гг. в России. М., 1952;

Отмена крепостного права в России. М., 1954 (3-е изд. М., 1968);

Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. М., 1958;

Кирилло-Мефодиевское общество. 1846-47. М., 1959; Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х гг. М., 1964;

Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970;

Самодержавие и русская армия на рубеже XIX-XX столетий. 1881-1903. М., 1973;

Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке. М., 1978.