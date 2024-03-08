УДАЛЬЦОВ, АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Удальцо́в, Александр Дмитриевич (02[14].05.1883, Москва — 25.09.1958, там же) — советский историк-медиевист, организатор науки и высшего образования, член-корреспондент АН СССР (1939). Из семьи врача, дворянского происхождения. Окончил естественно-научное отделение физико-математического факультета (1908) и историко-филологический факультет (1913) Московского университета. Ученик Д. М. Петрушевского . С 1906 был тесно связан с московской организацией большевиков. В 1928 вступил в ВКП(б). С 1918 работал в Социалистической академии общественных наук, в 1919–1925 — профессор факультета общественных наук МГУ, с 1920 также научный сотрудник Института Маркса и Энгельса. В 1925–1935 работал в РАНИОН и в Коммунистической академии. Профессор исторического факультета МГУ (1935–1940), заведующий сектором истории Средних веков Института истории АН СССР (1938–1946), заведующий кафедрой всеобщей истории в Высшей партийной школе (1939–1946). В 1941–1942 участвовал в создании сборника (впоследствии ежегодника, с 2008 журнала) «Средние века». В 1946–1956 директор Института истории материальной культуры АН СССР. В 1946–1950 заведовал кафедрой всеобщей истории Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). В 1949–1950 главный редактор журнала «Вопросы истории». Совместно с Е. А. Косминским издал первую советскую хрестоматию по истории Средних веков («Социальная история средневековья», 1927). Соавтор первого советского учебника по истории Средних веков для университетов (1938–1939). Один из официальных разработчиков марксистской методологии истории. Активный участник идеологических кампаний конца 1940-х — начала 1950-х, выступал за принцип партийности в исторической науке, призывал к активной идеологической борьбе против буржуазной историографии, критике дореволюционной российской науки.

Награжден орденами Трудового Красного знамени (1944), Красной Звезды (1945), Ленина (1954).

Соч .: Свободная деревня в Западной Нейстрии в эпоху Меровингов и Каролингов. СПб., 1912; Родовой строй древних германцев // Известия Академии истории материальной культуры. Вып. 107. Л., 1934; Из аграрной истории каролингской Фландрии. М.–Л., 1935; Проблема происхождения славян в свете современной археологии // Вопросы истории. 1949. № 2. С. 14–25.

Лит .: Свешников А. В. Официальный историк/ученый-администратор: А. Д. Удальцов // Трансформация образа советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие: вторая половина 1940-х — середина 1950-х гг. / Под ред. В. П. Корзун. М., 2011. С. 373–400; Тихонов В. В. Идеологические кампании «позднего сталинизма» и советская историческая наука. М.—СПб., 2016. С. Г. Мереминский .