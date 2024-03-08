СМИРНОВ, СЕРГЕЙ РУФОВИЧ

Смирнóв, Сергей Руфович (15[28].10.1909, д. Бутурлиновка, Бобровский уезд, Воронежская губ. — 25.05.1969, Москва) — советский историк-африканист, этнограф. В 1934 поступил в Ленинградский университет на филологический факультет (отделение африканистики). Под руководством Д. А. Ольдерогге изучал суахили и народы банту, а также арабский язык. В 1941 ушел добровольцем в армию, воевал на Пулковских высотах, пережил Ленинградскую блокаду. В 1943 эвакуирован в Ташкент. С 1943 по 1959 — научный сотрудник Института этнографии АН СССР. После вой­ны, вернувшись в Москву, закончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Восстание махдистов в Судане». В 1968 защитил докторскую диссертацию монографией «История Судана».

Принимал непосредственное участие в создании Института Африки АН СССР, возглавив сектор истории. Сферой его научных интересов стала история и этнография народов Африки в целом. В 1968 готовил ставшую позднее известной сомалийско-эфиопскую историко-этнографическую экспедицию, в которой участия так и не принял — его не стало в 1969.

Соч .: Восстание махдистов в Судане. Серия: Труды института этнографии. Т. 6. М., 1950; История Судана (1821–1956). М., 1968.

Лит. : Давидсон А. Б . За комплексный подход (С. Р. Смирнов) // Становление отечественной африканистики. 1920-е — начало 1960-х. М., 2003. С. 152–167. Л. В. Иванова, Н. С. Смирнова.