ПОКРОВСКИЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПОКРОВСКИЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ - один из крупнейших оперных режиссёров мира.
Музыке учился у Е.Ф. Гнесиной в начале 1920-х годов. В 1938 году окончил ГИТИС. Дипломный спектакль - опера «Кармен» Ж. Бизе, поставлен в 1937 году в Горьковском театре оперы и балета. В 1938-1943 годы режиссёр, с 1940 года главный режиссёр этого театра. В 1943-1952 годы режиссёр, в 1952 году, 1955-1963 годы, 1970-1982 годы главный режиссёр московского Большого театра, в 1988-2001 годы работал здесь по контракту; на этой сцене поставил свыше 40 опер: «Евгений Онегин» (1944, 1968, 1991, возобновлена в 2011) и «Орлеанская дева» (1990) П.И. Чайковского, «Вражья сила» А.Н. Серова (1947 год; Государственная премия СССР, 1948 год), «Проданная невеста» Б. Сметаны (1948 год; Государственная премия СССР, 1949 год), «Садко» (1949 год; Государственная премия СССР, 1950 год) и «Млада» (1988) Н.А. Римского-Корсакова, «Аида» Дж. Верди (1951), «Тоска» Дж. Пуччини (1971), «Семён Котко» (1970) и «Обручение в монастыре» (1982) С.С. Прокофьева, «Князь Игорь» А.П. Бородина (1993 год, совместно с театром «Карло Феличе», Генуя), «Хованщина» М.П. Мусоргского (1995), «Франческа да Римини» С.В. Рахманинова (1946, 1998). Выдающимися работами Покровского, вошедшими в золотой фонд мирового оперного театра, стали «Игрок» Прокофьева (1974), «Мёртвые души» Р.К. Щедрина (1977), «Отелло» Дж. Верди (1978). На сцене Ленинградского Малого театра оперы и балета осуществил премьеру оперы Прокофьева «Война и мир» (1946 год; Государственная премия СССР, 1947 год). Много работал за рубежом.
С 1972 года до конца жизни художественный руководитель и режиссёр основанного им Московского камерного музыкального театра, где поставил уникальное «Ростовское действо» (1982), оперы «Нос» Д.Д. Шостаковича (1974), «Похождения повесы» И.Ф. Стравинского (1978 год, впервые в СССР), «Жизнь с идиотом» А.Г. Шнитке (1993, премьера), «Коронация Поппеи» К. Монтеверди (1998) и другие.
Всего на разных сценах поставил свыше 180 спектаклей. В оперной режиссуре XX века выступал как новатор, постепенно его постановки стали классикой; в последние годы творчества осознал себя «консерватором» на фоне господствующих мировых театральных тенденций.
С 1949 года года преподавал в ГИТИСе, с 1954 года года профессор, с 1959 года заведующий кафедрой и художественный руководитель курсов режиссёров музыкального театра и актёров музыкальной комедии. О жизни и творчестве Покровского снят документальный фильм «Легенды Большого. Б. Покровский» (1996). Ленинская премия (1980), Государственная премия РФ (1995, 2004). Награждён орденами Ленина (1967, 1976), «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2002) и 1-й степени (2007).
Жена Покровского - И.И. Масленникова.
Сочинения:
Об оперной режиссуре. М., 1973;
Размышления об опере. М., 1979;
Беседы об опере. М., 1981;
Ступени профессии. М., 1984;
Сотворение оперного спектакля. М., 1985;
Введение в оперную режиссуру. М., 1985;
Когда выгоняют из Большого театра. М., 1992; Что, для чего и как? М., 2003.