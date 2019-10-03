Пистолет №2. Короткая история и долгая жизнь АПС Автоматический пистолет Стечкина – один из легендарных образцов отечественного оружейного дела Спроектированный после окончания Великой Отечественной войны пистолет Стечкина должен был дополнять своим функционалом пистолет Макарова, о котором мы недавно вам рассказывали. Эти два «брата» и до наших дней пользуются популярностью и спросом у сотрудников силовых структур и правоохранительных органов. Но если компактный и неприхотливый ПМ – это скорее оперативный и служебный пистолет, то Стечкин – настоящий «боец», крупный, тяжелый, с большим магазином, автоматическим огнем и с «фишкой» – кобурой-прикладом. Этот пистолет был призван защитить офицеров, разведчиков, экипажи бронемашин – всех, кому недоставало для самообороны огневой мощи Макарова. За годы... На чтение: 3 минуты

Автоматический пистолет Стечкина – один из легендарных образцов отечественного оружейного дела

Спроектированный после окончания Великой Отечественной войны пистолет Стечкина должен был дополнять своим функционалом пистолет Макарова , о котором мы недавно вам рассказывали. Эти два «брата» и до наших дней пользуются популярностью и спросом у сотрудников силовых структур и правоохранительных органов.

Но если компактный и неприхотливый ПМ – это скорее оперативный и служебный пистолет, то Стечкин – настоящий «боец», крупный, тяжелый, с большим магазином, автоматическим огнем и с «фишкой» – кобурой-прикладом. Этот пистолет был призван защитить офицеров, разведчиков, экипажи бронемашин – всех, кому недоставало для самообороны огневой мощи Макарова.

За годы службы и эксплуатации АПС так же, как и его «брат» ПМ, оброс множеством мифов, различных правдивых и не очень оценок. Сегодня мы постараемся в них разобраться и расскажем вам историю знаменитого на весь мир отечественного пистолета.

Проект и конструкция

Рассказ о «стечкине» был бы неполным, если не затронуть саму его концепцию. Ещё в начале ХХ века идея так называемых пистолетов-карабинов была очень популярна. Известных образцов много – и артиллерийская модель «Люгер P-08», и «Маузер К-96», который, в отличие от «люгера», мог стрелять очередями. Эти пистолеты имели несколько схожих черт: у них была увеличенная емкость магазина, ствол – тяжелый и удлиненный, и конструкцией предусматривалась кобура-приклад для удобства стрелка.

Схема АПС

Источник: pinterest.ru

В послевоенное время, в конце 40-х, эта концепция всё ещё была популярна. Пистолет-пулемет по-прежнему был тяжел и более громоздок, нежели пистолет-карабин. Требовался скорострельный и мощный пистолет под новый патрон 9х18 ПМ. С таким заданием и выступила Советская Армия. Пистолет должен был применяться всеми категориями военнослужащих, которым по штату не полагался автомат Калашникова или карабин СКС для самозащиты в случае боестолкновения. Причем военные справедливо рассудили, что ПМ для этого будет недостаточно, а значит, требуется пистолет специальной конструкции.

Задание на разработку нового оружия получил молодой и талантливый тульский оружейник Игорь Яковлевич Стечкин. Сегодня мы не будем подробно останавливаться на его биографии, скажем лишь, что она заслуживает отдельного развернутого рассказа. Так или иначе, разрабатываемый с 1948 года пистолет встает на вооружение в 1951 году, за что Стечкин получил Сталинскую премию.

АПС представлял собой хорошо «обкатанный» на заводских и войсковых испытаниях ствол. Несколько раз доработанный в ходе испытаний, он не был «сырым» и пришел в войска уже отлично работающим пистолетом. Достаточно сказать, что конкурентами «стечкина» выступили пистолет-пулемет Судаева, ППС и маузер «Астра». Ни в чем не уступив ППС, «стечкин» оставил далеко позади маузер.

АПС с примкнутым прикладом-кобурой

Источник: pinterest.ru

Его конструкция чем-то напоминала увеличенный ПМ, но не без нюансов. Уникальный двухрядный магазин с парным выходом патронов требовал хорошей подгонки деталей. Схема разборки напоминает пээмовскую с оттягиванием спусковой скобы вниз. Схема автоматики – свободный ход затвора с использованием отдачи. Наверху расположен переводчик огня, меняющий одиночный и автоматический режимы, имеется и замедлитель темпа стрельбы для меньшего расхода боеприпасов. Внешне получился очень эстетичный, пусть и великоватый, пистолет, что очень нравилось самому Стечкину. АПС чем-то напоминает легендарный браунинг High power.

Эксплуатация

Запущенный в серию АПС уже в 1958 году с производства снимается. Чем это обусловлено? Ответ достаточно прост: слишком тяжелый пистолет (вес 1,2 кг) оснащался и непомерно тяжелыми для офицеров и солдат прикладами-кобурами, которые сначала изготавливали из дерева, а потом из пластмассы АГ-4. Помимо этого полагалось носить 4 магазина, снаряженных 20-ю патронами (5-й в стволе), что существенно прибавляло массы. Если учесть, что АПС использовался как альтернативное оружие и вкупе, скажем, с РПГ-7 , который сам весит немало, а боекомплект к нему ещё больше, понятно, что энтузиазма это не добавляло.

В сравнении с ПМ

Источник: pinterest.ru

Интересный факт: Калашников и группа его конструкторов пыталась в 1958 году предложить замену для АПС. Но их автоматический пистолет с треском провалился, не выйдя даже дальше тира.

Военных смущал и большой расход боеприпасов. При максимальном темпе стрельбы до 1200 выстрелов в минуту (почти как у сверхскорострельного немецкого пулемета(!) МГ-42), даже снизив его на практике до 700-750, патроны в автоматическом режиме улетали мгновенно. Сложно было и в плане привычки, прямая рукоять и в целом эргономика пистолета требовали опыта стрельбы конкретно из него, но этот недостаток был и достоинством, так как опытный стрелок из АПС имел большие шансы из разных стоек «вложить» весь магазин в ростовую мишень с дистанции до 25-30 метров.

АПС и его двухрядный магазин на 20 патронов

Источник: pinterest.ru

Тем не менее к концу 60-х годов почти все АПС оказываются на резервных складах. Бесшумную модель – АПБ, оснащенную съемным ПБС (прибор бесшумной и беспламенной стрельбы), используют только в частях спецназначения ГРУ. Ограниченное использование АПС в армии в качестве альтернативного оружия прекращается в конце 70-х с выходом очень удачного АКСУ (кстати, в конкурсе на компактный автомат И. Я. Стечкин тоже участвовал).

Второе рождение

Казалось бы, на этом наш рассказ можно заканчивать, поскольку кончилась короткая история АПС. Но не тут-то было. Как птица Феникс, «стечкин» пережил буквально второе рождение.

АПС с полным боекомплектом

Источник: pinterest.ru

Война в Афганистане и осложнение внутриполитической и криминогенной обстановки в СССР требовали от военных и сотрудников правоохранительных органов повышения огневой мощи. Тут-то и вспомнили про АПС. Сначала им вооружили оперативников КГБ, спецназовцев и разведчиков в Афгане, пилотов и экипажи бронетехники. Затем АПС стал поступать в сформированные отряды ОМОН и группы специального назначения МВД и КГБ СССР.

Надо сказать, что АПС намного опередил своё время. В 70-80-е годы стали выходить зарубежные аналоги «Беретта-93R», УЗИ и микро-УЗИ, «Ингрэм» MAC-10, «Скорпион». А у нас уже было готовое решение на эту тему.

После Афгана и распада СССР последовали многочисленные локальные конфликты, в которых АПС принимал самое непосредственное участие. Например, во время войны в Чечне как военные, так и бандиты по достоинству оценили преимущества АПС на короткой дистанции. Для любого полевого командира или «эмира» местного масштаба обладание АПС было заветным желанием. К слову, о «слабости» АПС и его патрона 9х18 ПМ: многие комментаторы не видели, что может сделать АПС, снаряженный 20-ю бронебойными патронами ПБМ, с общевойсковым бронежилетом и каской на макете на ближней дистанции. Комментарии тут излишни.

Бесшумная версия – АПБ

Источник: pinterest.ru

Сейчас АПС ограниченно используется в силовых структурах. По большей части им вооружают экипажи самолетов и вертолетов, задействованных в Сирийской Арабской Республике для самообороны. АПС стал большой вехой в развитии отечественного оружейного дела, вобрал в себя множество новшеств и технических решений. Но самое важное – этот пистолет спас немало жизней наших бойцов и проложил дорогу современным пистолетам-пулеметам отечественного производства: «Клину», «Каштану» и другим.

Да и потом, АПС действительно красивый пистолет. И почти у всех командиров в Донбассе 2014 года, которые стали символом единения русских людей, через плечо висела характерная кобура АПС. В этом случае автоматический пистолет Стечкина стал символом свободы.

Обложка: pinterest.ru

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