«Не испорченный буржуазной цивилизацией». Как в СССР разрешали «Тарзана» Конкуренция с голливудскими блокбастерами, которую приходится выдерживать современным российским фильмам, уходит корнями в далёкое советское прошлое… Всё началось после судьбоносного решения лета 1948 года, когда на наши экраны хлынули зарубежные фильмы. В июне 1948 года на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) обсуждался вопрос о плане производства художественных, документальных и видовых фильмов на 1948 год. Отмечалось общее снижение посещаемости кинотеатров и связанное с этим невыполнение плана по доходам государства от кинопроката. Политбюро постановило выпустить на широкий экран несколько иностранных картин, «взятых в качестве трофея после разгрома Советской армией немецко-фашистских войск под Берлином» в 1945 году. Так советские зрители познакомились с «Богемой», «Тоской»,... На чтение: 1 минута

Конкуренция с голливудскими блокбастерами, которую приходится выдерживать современным российским фильмам, уходит корнями в далёкое советское прошлое… Всё началось после судьбоносного решения лета 1948 года, когда на наши экраны хлынули зарубежные фильмы.

В июне 1948 года на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) обсуждался вопрос о плане производства художественных, документальных и видовых фильмов на 1948 год. Отмечалось общее снижение посещаемости кинотеатров и связанное с этим невыполнение плана по доходам государства от кинопроката. Политбюро постановило выпустить на широкий экран несколько иностранных картин, «взятых в качестве трофея после разгрома Советской армией немецко-фашистских войск под Берлином» в 1945 году. Так советские зрители познакомились с «Богемой», «Тоской», «Риголетто», «Летучей мышью» и другими.

Большой успех кинолент привёл к тому, что в августе 1948 года Центральный комитет разрешил выпуск на экраны ещё 50 фильмов из трофейного фонда. Аналогичные решения для различного количества кинолент принимались в марте, мае, июне 1949 года.

Впервые публикуемые порталом «История.рф» документы (из Архива Президента Российской Федерации) посвящены подготовке к выпуску в 1951 году на широкий экран американского фильма «Тарзан. Человек-обезьяна». Это письмо министра кинематографии СССР Ивана Григорьевича Большакова с просьбой одобрить кинопрокат «Тарзана».

«Тарзан» был снят в 1932 году по одноимённому роману Эдгара Берроуза на киностудии Metro-Goldwyn-Mayer режиссёром Вудбриджем Ван Дайком. В главных ролях были заняты знаменитый пловец, пятикратный олимпийский чемпион Джонни Вайсмюллер и актриса Морин О’Салливан. Все сцены сериала снимались в 60 километрах от Лос-Анджелеса, в искусственно высаженной тропической роще, населённой тропическими зверями.

Письмо И. Г. Большакова в Секретариат Политбюро ЦК ВКП(б)

31 января 1951 г.

Министерство кинематографии СССР подготовило вступительные надписи к четырем фильмам о «Тарзане». Кроме того, в фильме «Тарзан» (первая серия) сделаны уже русские надписи (субтитры).

Очень прошу Вас помочь в получении разрешения на выпуск фильмов в прокат.

Приложение: вступительные надписи к фильмам о «Тарзане».

И. Большаков

Вступительная надпись к фильму о «Тарзане»

«Тарзан»

(I-я серия)

В этом фильме рассказывается вымышленная история о необычайных приключениях Тарзана (это имя означает «Белая кожа»), выросшего в дебрях Африки, вдали от людей.

Отец и мать Тарзана, потерпев кораблекрушение у берегов Африки, погибли, пробираясь в глубь материка.

Проведя детство и юность среди дикой природы, Тарзан приобретает силу и ловкость, которые помогают ему преодолевать опасности.

Тарзан, как человек, не испорченный буржуазной цивилизацией, противопоставляется жестоким и алчным американским и английским дельцам, приезжающим в Африку в погоне за наживой.