МУРАДЕЛИ ВАНО

МУРАДЕЛИ ВАНО (псевдоним, настоящие имя и фамилия - Ова­нес Му­ра­дян) - российский ком­по­зи­тор, народный артист СССР (1968 год).

В 1938 окон­чил Московскую консерваторию (учил­ся у Б.С. Шех­те­ра, Н.Я. Мяс­ков­ско­го ). В 1931-1934 годах ком­по­зи­тор и ак­тёр Тиф­лис­ско­го дра­матического те­ат­ра и Грузинского те­ат­ра ра­бо­чей мо­ло­дё­жи. В 1942-1944 годах начальник и художественный руководитель Центрального ан­самб­ля пес­ни и пля­ски ВМФ СССР.

С 1959 года председатель прав­ле­ния Московской ор­га­ни­за­ции СК СССР. В ис­то­рию советской му­зы­ки во­шёл как ав­тор опе­ры «Ве­ли­кая друж­ба» (пер­во­на­чаль­ное название «Чрез­вы­чай­ный ко­мис­сар», про­то­тип главного ге­роя - Г.К. Орд­жо­ни­кид­зе, либретто Г.Д. Мди­ва­ни, по­став­ле­на в 1947 году, город Ста­ли­но, ныне Донецк).

По­сле пре­мье­ры в московском Боль­шом те­ат­ре (1947 год, режиссер Б.А. По­кров­ский, художник Ф.Ф. Фе­до­ров­ский, ди­ри­жёр А.Ш. Ме­лик-Па­ша­ев, сре­ди ис­пол­ни­те­лей - П.Г. Ли­си­ци­ан, С.Я. Ле­ме­шев, И.И. Мас­лен­ни­ко­ва) со­стоя­лось со­ве­ща­ние с по­ста­нов­щи­ка­ми и уча­ст­ни­ка­ми, ко­то­рое про­вёл А.А. Жда­нов, и вы­шло По­ста­нов­ле­ние ЦК ВКП(б) «Об опе­ре "Ве­ли­кая друж­ба" В. Му­раде­ли» от 10.02.1948 года.

В нём опе­ра на­зва­на «по­роч­ным, как в му­зы­каль­ном, так и в сю­жет­ном от­но­ше­нии, ан­ти­ху­доже­ст­вен­ным про­из­ве­де­ни­ем», му­зы­ка объ­яв­ле­на «сум­бур­ной и дис­гар­мо­нич­ной», ком­по­зи­тор об­ви­нён в пре­неб­ре­же­нии тра­ди­ция­ми и опы­том клас­сической опе­ры. В дей­ст­ви­тель­но­сти опе­ра, на­пи­сан­ная в ро­ман­тичном ду­хе, бы­ла эк­лек­тич­ной, но да­лё­кой от «фор­ма­лиз­ма», са­мая её при­вле­ка­тель­ная сто­ро­на - ме­ло­дич­ность.

По­яв­ле­ние опе­ры «Ве­ли­кая друж­ба» ста­ло по­во­дом для на­ча­ла кам­па­нии, на­прав­лен­ной про­тив ве­ду­щих му­зы­кан­тов стра­ны (смотреть об этом в статье Мо­ск­ва , раз­дел Му­зы­ка), при этом сам Мурадели не по­стра­дал. Вто­рая ре­дак­ция опе­ры «Ве­ли­кая друж­ба» по­став­ле­на на сце­не Северо-Осетинского музыкально-дра­ма­тического те­ат­ра (город Орд­жо­ни­кид­зе) в 1976 году.

Сре­ди других со­чи­не­ний: опе­ра «Ок­тябрь» (либретто В.А. Лу­гов­ско­го, 1964 год, Мо­ск­ва); 2 опе­рет­ты - «Де­вуш­ка с го­лу­бы­ми гла­за­ми» (1966 год), «Мо­ск­ва - Па­риж - Мо­ск­ва» (1968 год); 2 сим­фо­нии - «Па­мя­ти С.М. Ки­ро­ва» (1938 год), «По­бед­ная» (1945 год; Государственная премия СССР, 1946 год); кан­та­ты и ора­то­рии; мас­со­вые пес­ни на сти­хи современных по­этов - «Гимн Мо­ск­ве» и «Пес­ня бор­цов за мир» (Государственная премия СССР, 1951 год), «Мы фа­ши­стов ра­зо­бъём!», «Гимн Ме­ж­ду­на­род­но­го Сою­за сту­ден­тов», «Пар­тия - наш ру­ле­вой», «Бу­хен­вальд­ский на­бат», «И на Мар­се бу­дут яб­ло­ни цве­сти»; му­зы­ка к спек­так­лям дра­ма­тического те­ат­ра (11) и ки­но­филь­мам (10).