МУРАДЕЛИ ВАНО
МУРАДЕЛИ ВАНО (псевдоним, настоящие имя и фамилия - Ованес Мурадян) - российский композитор, народный артист СССР (1968 год).
В 1938 окончил Московскую консерваторию (учился у Б.С. Шехтера, Н.Я. Мясковского). В 1931-1934 годах композитор и актёр Тифлисского драматического театра и Грузинского театра рабочей молодёжи. В 1942-1944 годах начальник и художественный руководитель Центрального ансамбля песни и пляски ВМФ СССР.
С 1959 года председатель правления Московской организации СК СССР. В историю советской музыки вошёл как автор оперы «Великая дружба» (первоначальное название «Чрезвычайный комиссар», прототип главного героя - Г.К. Орджоникидзе, либретто Г.Д. Мдивани, поставлена в 1947 году, город Сталино, ныне Донецк).
После премьеры в московском Большом театре (1947 год, режиссер Б.А. Покровский, художник Ф.Ф. Федоровский, дирижёр А.Ш. Мелик-Пашаев, среди исполнителей - П.Г. Лисициан, С.Я. Лемешев, И.И. Масленникова) состоялось совещание с постановщиками и участниками, которое провёл А.А. Жданов, и вышло Постановление ЦК ВКП(б) «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели» от 10.02.1948 года.
В нём опера названа «порочным, как в музыкальном, так и в сюжетном отношении, антихудожественным произведением», музыка объявлена «сумбурной и дисгармоничной», композитор обвинён в пренебрежении традициями и опытом классической оперы. В действительности опера, написанная в романтичном духе, была эклектичной, но далёкой от «формализма», самая её привлекательная сторона - мелодичность.
Появление оперы «Великая дружба» стало поводом для начала кампании, направленной против ведущих музыкантов страны (смотреть об этом в статье Москва, раздел Музыка), при этом сам Мурадели не пострадал. Вторая редакция оперы «Великая дружба» поставлена на сцене Северо-Осетинского музыкально-драматического театра (город Орджоникидзе) в 1976 году.
Среди других сочинений: опера «Октябрь» (либретто В.А. Луговского, 1964 год, Москва); 2 оперетты - «Девушка с голубыми глазами» (1966 год), «Москва - Париж - Москва» (1968 год); 2 симфонии - «Памяти С.М. Кирова» (1938 год), «Победная» (1945 год; Государственная премия СССР, 1946 год); кантаты и оратории; массовые песни на стихи современных поэтов - «Гимн Москве» и «Песня борцов за мир» (Государственная премия СССР, 1951 год), «Мы фашистов разобъём!», «Гимн Международного Союза студентов», «Партия - наш рулевой», «Бухенвальдский набат», «И на Марсе будут яблони цвести»; музыка к спектаклям драматического театра (11) и кинофильмам (10).