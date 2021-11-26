ЛУЧИШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЛУЧИШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский живописец, график, сценограф.
Учился в Москве - в ГСХМ-Вхутемасе (1919-1924) у А. Е. Архипова, Л. С. Поповой, А. А. Экстер, Н. А. Удальцовой; одновременно в Институте декламации (Государственном институте слова; в 1923 году получил диплом режиссёра). Входил в группу «Метод» («Проекционисты» (1922-1925), считавшую художника создателем «проекций» вещей быта и искусства, участвовал в выставке этой группы в Музее живописной культуры (1922), также в «Первой дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства» (1924).
Руководил студией «Проекционный театр» (1923-1929) и Театром малых форм московского Пролеткульта (1930-1932). Член Общества художников-станковистов (ОСТ; 1925-1931), член правления Федерации объединений советских художников (1930-1932). В годы Великой Отечественной войны работал в Барнауле.
В картинах Лучишкина «остовского» периода новаторские приёмы в духе экспрессионизма, использование фотомонтажа сочетаются с реалистичным изображением действительности. Главные темы творчества - жизнь горожан, техника, спорт; композициям свойственны динамизм, подчёркнутая графичность, рационалистичность («Трубы», 1925; «Я очень люблю жизнь», 1926; «Шар улетел», 1926, ГТГ; «Лыжники», 1926, ГРМ; пентаптих «День конституции. Спартакиада народов СССР», 1932, ГТГ, и др.). Был художником фильма «Цирк» (1936). Оформил павильоны «Северный Кавказ» и «Крым» на ВСХВ (1938-1941, совместно с Ю. И. Пименовым), исполнил панно «Рига» для ресторана Рижского вокзала в Москве (1947).
Главный художник павильонов «Центральночернозёмная область» (1951-1954) и «Поволжье» (1955-1958) на ВДНХ. Член (председатель с 1976 года) Комиссии по пропаганде спортивной тематики СХ СССР, организатор многих выставок, посвящённых спорту («Спорт - посол мира», 1980, и др.), автор статей на тему спорта в советском искусстве. Награждён орденом Дружбы народов.
Сочинения:
Общество станковистов // Творчество. 1966. № 1;
Я очень люблю жизнь. М., 1988.