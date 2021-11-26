ЛАЦИС ВИЛИС
ЛАЦИС ВИЛИС (латыш. Lācis Vilis) - латышский писатель, государственный деятель, народный писатель Латвийской ССР.
Учился в Барнаульской учительской семинарии (1917-1918). В 1921 году вернулся в Латвию. Сменил множество профессий: работал портовым рабочим, кочегаром парохода, рыбаком, библиотекарем. Комиссар внутренних дел в Народном правительстве Латвии (июнь – август 1940 года). На заседании Народного сейма 21 июля 1940 года внёс предложение о вхождении образованной тогда же Латвийкой ССР в состав СССР. В 1940-1959 годах председатель Совета Министров (до 1946 года - СНК) Латвийской ССР (в 1941-1944 годах находился в Москве). Способствовал депортации из Латвийской ССР в Сибирь свыше 40 тысяч человек (1949). Председатель Совета национальностей ВС СССР (1954-1958; в 1950-1954 годах заместитель председателя).
Дебютировал в печати в 1921 году. В ранней беллетристике создал образ социально незащищённого «чудака», овеянный приключенческой романтикой: рассказ «Женщина» («Sieviete», 1930), роман-антиутопия «Освобождённый зверь» («Atbrī votais zve̅rs», 1930-1931). Романы 1930-х годов сочетают элементы тривиальной и приключенческой литературы: трилогия «Бескрылые птицы» («Putni bez spa̅rniem», 1931-1932); «Сын рыбака» («Zvejnieka de̅ls», se̅j. 1–2, 1933-1934; экранизация 1939, режиссер В. Лапениекс), «Путешествие в горный город» («Cel̦ojums uz Kalnu pilse̅tu», 1933-1934), «Зов предков» («Senču aicina̅jums», 1934), «Кумир толпы» («Pu̅l̦a elks»), «Люди в масках» («Cilve̅ki maska̅s»; оба 1935), «Старое моряцкое гнездо» («Veca̅ ju̅rnieku ligzda», 1935-1937, в позднейшей редакции - «Семья Зитаров», «Zītaru dzimta», 1955), «Земля и море» («Zeme un ju̅ra», 1938).
В центре творчества Лациса - физически и духовно сильная личность, энергично отстаивающая свои взгляды. Этическая поляризация персонажей по социальному и политическому принципу усиливается в послевоенной прозе, выдержанной в духе социалистического реализма: романы «Буря» («Ve̅tra», 1945-1948, Государственная премия СССР, 1949), «К новому берегу» («Uz jauno krastu», 1951, Государственная премия СССР, 1952), «Посёлок у моря» («Ciems pie ju̅ras», 1954), «После грозы» («Pe̅c negaisa», 1962). Автор пьес: «Дальняя дорога» («Ta̅lais cel̦š», постановка 1935), «Кристап Каугур» («Kristaps Kaugurs», 1936), «Маяк на острове» («Ba̅ka uz salas», 1937), «Невестка» («Vedekla», 1943), «Победа» («Uzvara», постановка 1945) и др. Многие произведения Лациса экранизированы.
Награждён 7 орденами Ленина.
Сочинения:
Собрание сочинений М., 1959-1960. Т. 1-10;
Raksti. Rīga, 1959-1962. Se̅j. 1-10;
Kopoti raksti. Rīga, 1970-1980. Se̅j. 1-26;
Veca̅ ju̅rnieku ligzda: roma̅ns. Rīga, 2001;
Zvejnieka de̅ls: [roma̅ns]. Rīga, 2002.